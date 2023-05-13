Такой день. Львёнок для зоопарка в Самаре и смертельное ДТП под Барнаулом

Главное за 13 мая

13 мая 2023, 23:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" Сергей Писарев сообщил, что подарит львёнка Алтая зверинцу в Самаре, где в апреле из-за обострившихся возрастных заболеваний умер любимец публики, 16-летний лев Цезарь. Но отдаст руководитель маленького хищника при одном условии.

Водитель легкового автомобиля погиб в ДТП на трассе через село Бобровка на Рассказиху в Первомайском районе. По данным СМИ, там столкнулись две машины – "Газель" и Toyota Ipsum. Иномарка улетела в кювет.

В Алтайском крае за прошедшую неделю 639 жителей пострадали от присасывания клещей. Всего с начала сезона активности этих членистоногих в поликлиники с жалобами на присасывание обратились 1409 человек.

В Барнауле на улице Власихинской водитель Volkswagen Polo сбил ребёнка, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода. В результате аварии восьмилетнего мальчика госпитализировали.