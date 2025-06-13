Такой день. Массовая драка и волна фейков

Главное за 13 июня

13 июня 2025, 23:10, ИА Амител

Ночное звездное небо / Фото: amic.ru

В Алтайском крае пресекли волну фейков, связанную с использованием беспилотников ВСУ на территории Бийска. По данным краевой антитеррористической комиссии, вечером 13 июня злоумышленники распространили в городских чатах ложную информацию.

Сообщения гласили, что в районе одного из оборонных предприятий якобы проводится разведка с использованием БПЛА. Кроме того, были опубликованы недостоверные данные о предполагаемом ограничении мобильной связи в городе.

Жители Алтайского края похвастались первым урожаем лесной земляники.

Летнюю ягоду нашли в Троицком районе. При этом очевидцы отметили, что грибов в лесу не обнаружили, но земляники собрали много.

В Новоалтайске произошла массовая драка, которую пришлось разнимать сотрудникам Росгвардии. Судя по кадрам, молодые люди устроили потасовку прямо на проезжей части, одного из участников стачки повалили на асфальт. Драку с участием более десяти человек пришлось разнимать сотрудникам Росгвардии. Причины конфликта неизвестны.

Четырех человек правоохранители доставили в отдел внутренних дел. Обстоятельства инцидента устанавливают.

В Барнауле двухэтажный частный дом вспыхнул на улице 1-й Речной. Пламя повредило стены и перекрытия второго этажа, а также уничтожило кровлю. Пострадавших в ходе происшествия нет.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание водонагревателя.