Такой день. Массовое ДТП на Энтузиастов и неосторожное курение, стоившее жизни

О главных событиях Алтайского края за 10 февраля

10 февраля 2025, 23:55, ИА Амител

Зимний вечер в Барнауле / Фото: amic.ru

Массовое ДТП произошло на улице Энтузиастов в Барнауле. На записи видно, что автомобиль на высокой скорости двигался по улице в сторону Солнечной Поляны. В районе пересечения с улицей 65 лет Победы его занесло: он вылетел на встречную полосу, где столкнулся с несколькими встречными транспортными средствами.

По словам очевидцев, повреждения получили четыре машины, одна врезалась в забор. Причины инцидента пока неизвестны. О пострадавших не сообщается, однако на месте происшествия находилась скорая помощь.

В Бийске бывшую воспитательницу специализированного дома ребенка признали виновной в жестоком обращении с детьми. 24-летней бийчанке назначили два года и один месяц лишения свободы в колонии общего режима.

"Не желая проявлять терпение и должную заботу о всестороннем развитии и воспитании малолетних, она систематически применяла к двум детям, которые начинали плакать, незаконные методы воспитания. Сотрудница учреждения причиняла им физические и психические страдания, в том числе путем нанесения побоев. Указанное женщина периодически снимала на видео", – рассказали в пресс-службе СК.

В Барнауле девушка забросала припаркованный автомобиль куриными яйцами. Что стало причиной таких действий – неизвестно.

Судя по кадрам очевидцев, горожанка разбила об автомобиль Nissan Teana несколько десятков яиц. Также, со слов автора видео, у машины треснуло лобовое стекло, а возле нее лежат пакеты с вещами.

В селе Березовка Первомайского района произошел пожар в частном двухквартирном жилом доме. Огонь охватил пять квадратных метров – горели кровать и личные вещи. На месте происшествия был обнаружен погибший – 69-летний мужчина.

"Предварительная причина происшествия – неосторожность при курении", – отметили в МЧС.