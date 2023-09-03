Такой день. Месть бомжа-рецидивиста и сигарета-убийца

Главные новости в Алтайском крае 3 сентября

03 сентября 2023, 23:29, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Человек погиб при пожаре в Камне-на-Оби.

К приезду спасателей времянка была полностью охвачена огнем. После тушения внутри нашли тело мужчины. Он, заваленный шкафами, сидел на диване, подняв руку вверх.

Предположительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем – виной всему непотушенная сигарета.

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