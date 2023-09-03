Сельчанину на Алтае грозит тюрьма за пакет травы, который он хранил на веранде
Мужчина пояснил, что нарвал коноплю для себя
03 сентября 2023, 14:20, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Полицейские в Зональном районе нашли наркотики в доме местного жителя. Об этом рассказали в региональном главке МВД.
Правоохранители пришли к местному жителю 1972 года рождения и нашли на веранде его дома пакет с растительным веществом. Экспертиза показала, что это марихуана весом больше 184 граммов.
Хозяин дома и наркотиков заявил, что нарвал запретных растений для себя и не собирался продавать.
На него завели уголовное дело. Сельчанину грозит до трех лет лишения свободы.
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