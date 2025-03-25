Такой день. Мужчина, погибший из-за неосторожного курения, и ребенок, сбитый грузовиком

О главных событиях Алтайского края за 25 марта

25 марта 2025, 23:30, ИА Амител

Мартовская зима в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мужчина погиб при пожаре в райцентре Смоленского района Алтайского края. Прибывшие спасатели потушили возгорание на площади не более двух "квадратов" – горела мебель и личные вещи.

"Наиболее вероятная причина случившегося – неосторожность при курении", – указали в МЧС.

В селе Краснощеково Алтайского края оперативники изъяли более 200 г марихуаны у местного жителя. Наркотик у мужчины 1985 года рождения нашли в гараже. С его слов, растение он собрал для личного потребления в окрестностях райцентра.

Рубцовский городской суд приговорил к семи годам шести месяцам 23-летнего местного жителя, который осенью 2024 года на большой скорости насмерть сбил 19-летнюю девушку.

Молодого человека признали виновным в "нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека".

В Барнауле на улице Челюскинцев, в районе дома № 33, водитель грузовика сбил 13-летнего мальчика на пешеходном переходе.

По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля ГАЗ-330202, двигаясь в сторону улицы Гоголя, нарушил правила проезда пешеходного перехода и сбил подростка, переходившего дорогу.