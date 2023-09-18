Такой день. Начало отопительного сезона в Барнауле и инаугурация Томенко

О главных событиях Алтайского края за 18 сентября

18 сентября 2023, 23:49, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В понедельник, 18 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко официально вступил в должность. Сегодня в краевом театре драмы состоялась инаугурация главы региона. Как прошла церемония (к слову, уже вторая для Виктора Томенко) – в материале amic.ru.

После этого члены правительства Алтайского края и руководители краевых органов исполнительной власти в соответствии с требованиями законодательства были отправлены в отставку. Они продолжат свою работу в статусе исполняющих обязанности до момента формирования нового состава правительства и органов исполнительной власти.

В Барнауле 18 сентября начался отопительный сезон. Пока отопление подают только в социальные учреждения по заявкам. В частности, батареи уже стали горячими в детском туберкулезном санатории.

В многоквартирных домах же станет тепло с 21 сентября – постановление о старте отопительного периода уже готовится.

В Алтайском крае установили величину прожиточного минимума на 2024 год. Меньше всего он вырос для пенсионеров.