Такой день. Наезд пьяного водителя на подростков и алтайское село без воды

О главных событиях Алтайского края за 6 июля

05 июля 2023, 23:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Еще полтора-два года назад в России жестко боролись с контрафактными товарами. А как с этим обстоит дело после того, как в нашей стране разрешили параллельный импорт и действительно ли брендовые товары сейчас поступают в страну, рассказал в "Переговорке" на amic.ru Борис Чесноков – президент Торгово-промышленной палаты Алтайского края. Ведущий Александр Михельсон спросил у эксперта — а настоящую ли Кока-колу сейчас привозят из Казахстана в Россию, проводят ли экспертизу товаров по параллельному импорту и кто вообще его контролирует. Ответ на этот вопрос смотрите в нашем видео.

В "обжитом" микрорайоне Барнаула – на Сулиме – готовятся возвести 16-этажный дом на 225 квартир. В нем будут также помещения общественного назначения и подземный паркинг. Участок застройки был разыгран на торгах осенью 2022 года, где его арендовала компания "Алгоритм". На градсовете, который прошел 4 июня, девелопер представил проект ЖК.

В Рубцовске пьяный водитель сбил двух велосипедистов 13-15 лет. Нетрезвый шофер наехал на ребят на автомобиле Toyota Corolla Fielder. Одного из них госпитализировали. В каком состоянии находится пострадавший, не уточняется.

Жители села Фунтики Топчихинского района пожаловались на то, что уже семь дней они живут без воды. По словам автора сообщения, сначала напор воды в домах был слабым, а затем она совсем исчезла. Людям нечего пить, нечем стирать и поливать огороде.