Такой день. "Необъяснимое" при проверке тарифов ЖКХ и планы на "Белокуриху Горную"

О главных событиях Алтайского края за 29 марта

29 марта 2023, 23:38, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае вскрылись факты необоснованной тарификации коммунальных услуг. Региональная прокуратура заявила, что некоторые ресурсовики не исполняли свои инвестиционные программы, которые были учтены при формировании тарифов. Речь идёт более чем о 17 млн рублей мнимых вложений компаний, за которые продолжают платить жители крупнейших городов региона.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о планах на туристический комплекс "Белокуриха Горная". Он уверен, что всесезонный туристический комплекс станет популярным местом у жителей и гостей края, а вместе с другими проектами затмит Сочи.

Также Томенко рассказал, что в регионе решили серьёзно увеличить размер компенсации за путёвки в детские летние лагеря. Их сумма вырастет за счёт выделения из бюджета края больше 160 млн рублей на местный туристический кешбэк.

29 марта умер 22-летний воспитанник хоккейной школы "Алтай" Сергей Жуков. У молодого человека случился рецидив онкологического заболевания, которое выявили ещё в 2017 году.