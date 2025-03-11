Такой день. Неожиданный снегопад и жалобы барнаульских водителей на новый светофор

О главных событиях Алтайского края за 11 марта

11 марта 2025, 23:59, ИА Амител

Барнаул зимой / Фото: amic.ru

53-летнюю женщину сбили на пешеходном переходе на улице Георгиева в Барнауле. Как сообщила пресс-служба краевой полиции, за рулем автомобиля находилась 24-летняя девушка.

11 марта Барнаул оказался во власти неожиданного снегопада. Городские улицы завалены снегом, что привело к многочисленным пробкам и затруднению движения транспорта. Кажется, что весна, едва начавшаяся после празднования 8 Марта, снова отступила перед натиском зимы.

Сразу несколько крупных дорог отремонтируют и построят в Алтайском крае в 2025 году. Все они ведут к предприятиям и заводам. Из краевого бюджета на реконструкцию дорожного полотна направят сотни миллионов рублей. В настоящее время "Алтайавтодор" ведет поиски подрядчиков, которые займутся ремонтом дорог к предприятиям. Рассказываем, каким именно.

Жители Барнаула пожаловались на последствия работы недавно установленного светофора на пешеходном переходе на улице Власихинской, где теперь собираются огромные пробки. В администрации Барнаула пояснили, что нерегулируемый пешеходный переход по улице Власихинской, 144д, стал местом концентрации ДТП по итогам 2023 года.