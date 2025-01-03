Такой день. Непогода в крае и новые стройки в Барнауле

Главные события в регионе 3 января

03 января 2025, 23:30, ИА Амител

Непогода в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Штормовое предупреждение из-за сильного ветра (порывы будут достигать 25 м/с) объявили в Алтайском крае. Непогода будет царить в регионе до утра 4 января. В это время ожидают снег, местами сильный, гололедные явления. МЧС просит водителей оценивать дорожную обстановку, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

В 2024 году в Барнауле выдали 23 разрешения на строительство многоквартирных домов. Два из них – в декабре. Так, на ул. Пушкина, 23, возведут десятиэтажный ЖК на 99 квартир, а на ул. Промышленной, 10, – разноэтажный ЖК на 561 квартиру.

Частные дома подорожали в Алтайском крае. Так, в среднем объекты продают за 4,8 млн рублей, что на 6,8% больше показателей 2023 года. При этом данная сумма – одна из самых небольших стране: в рейтинге российских регионов Алтайский край располагается на 68-м месте из 85.

Барнаульцам напомнили, когда и куда можно сдать новогоднюю елку. Пункты приема заработают 18 января в пяти точках города. Принятые деревья отправят на переработку.