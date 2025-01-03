Такой день. Непогода в крае и новые стройки в Барнауле
Главные события в регионе 3 января
03 января 2025, 23:30, ИА Амител
Штормовое предупреждение из-за сильного ветра (порывы будут достигать 25 м/с) объявили в Алтайском крае. Непогода будет царить в регионе до утра 4 января. В это время ожидают снег, местами сильный, гололедные явления. МЧС просит водителей оценивать дорожную обстановку, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.
В 2024 году в Барнауле выдали 23 разрешения на строительство многоквартирных домов. Два из них – в декабре. Так, на ул. Пушкина, 23, возведут десятиэтажный ЖК на 99 квартир, а на ул. Промышленной, 10, – разноэтажный ЖК на 561 квартиру.
Частные дома подорожали в Алтайском крае. Так, в среднем объекты продают за 4,8 млн рублей, что на 6,8% больше показателей 2023 года. При этом данная сумма – одна из самых небольших стране: в рейтинге российских регионов Алтайский край располагается на 68-м месте из 85.
Барнаульцам напомнили, когда и куда можно сдать новогоднюю елку. Пункты приема заработают 18 января в пяти точках города. Принятые деревья отправят на переработку.
06:52:51 05-01-2025
Интересно, а хоть одно новое предприятие будет строиться в городах АК? И вообще, планируется ли развитие и рост в АК?
07:22:08 05-01-2025
Горожанин. (06:52:51 05-01-2025) Интересно, а хоть одно новое предприятие будет строиться в г... Вам тысячу раз рассказывали про необходимое технико-экономическое обоснование строительство любого предприятия, но вы же как дятлы - долбите одно и тоже. Хорошо, решили построить промышленное предприятие в АК, взяли под это дело кредит (своих свободных 5-7 миллиардов явно нет на кармане). Построили. И? Куда и кому вы будете продавать свою продукцию, если она будет тупо дороже остальных предложений на рынке? Почему? Электричество здесь дорогое, квалифицированных рабочих рук нет, длинное и дорогое логистическое плечо поставок комплектующих (потому что всё сюда придется везти, ибо здесь нет ничего) для производства и в обратную сторону готовой продукции до платежеспособных рынков. А вы помните, что в АК самый низкий уровень доходов на душу населения даже в Сибири? Тут тупо покупать некому. А вспомнит кредитные проценты овер 30 годовых. И смысл здесь строить? Страна на себя должна взять спонсорство? С чего. Я это для частной лавочки (во-первых), и во-вторых страна сейчас воюет, если вы не заметили, стране есть куда направить ресурсы. Прочитайте медленно, попытайтесь понять написанное, и перестаньте уже петь мантры про производство в АК.
08:11:20 05-01-2025
Горожанин. (06:52:51 05-01-2025) Интересно, а хоть одно новое предприятие будет строиться в г... Промышленность края ныне представлена не предприятиями по производству станков или товаров народного потребления, а стройками многоэтажек. Строительная отрасль считается промышленной и входит в показатели развития. То есть больше строек – как бы больше промышленности.
08:18:34 05-01-2025
Горожанин. (06:52:51 05-01-2025) Интересно, а хоть одно новое предприятие будет строиться в г... Наивность, которая граничит с недоразвитостью.