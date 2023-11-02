Такой день. Неустойчивая погода в Алтайском крае и девять детей, погибших в ДТП

О главных событиях региона за 2 ноября

02 ноября 2023, 23:39, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае до конца недели и в начале следующей сохранится неустойчивая погода, связанная с активным перемещением через районы Западной Сибири циклонов и атмосферных фронтов, рассказала amic.ru дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

Снос здания бывшего кинотеатра "Искра" на улице 50 лет СССР, 51а, в Барнауле может начаться после 4 ноября, когда завершится сезон продовольственных ярмарок (они проходят возле здания "Искры"). Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе компании-застройщика "Мой дом". Фирма уже отправила проект ЖК в архитектурный комитет мэрии Барнаула. После этого документ должны одобрить на заседании градсовета.

Балалайка – это, как пелось в одной попсовой песне, самый русский инструмент. Но не только балалайкой радует любителей музыки Алтайский государственный оркестр русских народных инструментов "Сибирь" им. Е. Борисова. И не только традиционную русскую музыку можно играть на традиционных русских инструментах, а даже рок, эстраду, джаз. Об этом рассказал гость "Переговорки" на amic.ru директор концертного зала и оркестра "Сибирь" Александр Витман. Точнее, это мы пришли к нему в гости.

За десять месяцев 2023 года в Алтайском крае в результате ДТП погибло 184 человека, из них – девять детей, об этом на заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения (БДД) сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он подчеркнул, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение смертности на дорогах, но в целом ситуация остается напряженной.