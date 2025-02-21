Такой день. Незаконные рекламные щиты и пожар в алтайском селе, унесший жизнь

О главных событиях Алтайского края за 21 февраля

21 февраля 2025, 23:50, ИА Амител

Зимний вечер в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле потушили пожар в административном здании по улице Аносова. До приезда спасателей из здания эвакуировались 25 человек.

Огонь потушили на площади около 15 "квадратов" – горели мебель и вещи. Работали на месте 23 специалиста.

40-летний житель Барнаула перевел телефонным мошенникам более 1 млн рублей. Мужчине позвонил сотрудник якобы "Энергосбыта" и заявил, что идет замена счетчиков и формируются заявки. По просьбе незнакомца барнаулец назвал код из SMS, полагая, что это номер заявки.

После этого горожанину позвонил лжесотрудник "Госуслуг" и сказал, что его аккаунт взломали. А после этого с мужчиной связались якобы из ФСБ и сказали, что по его счетам проходят сомнительные переводы, которые могут быть уголовно наказуемыми.

Алтайское краевое УФАС обязало комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула демонтировать четыре цифровых рекламных щита, установленных с нарушениями.

"Это цифровые билборды на Павловском тракте, проспектах Ленина и Красноармейском, улице Малахова, которые не входят в утвержденную схему размещения рекламных конструкций", – уточнили в УФАС.

В селе Рассказиха Первомайского района в двухквартирном жилом доме и надворных постройках вспыхнул пожар. Огонь охватил около 180 "квадратов". Спасатели полностью ликвидировали пожар.

"Под обрушившимися конструкциями обнаружено тело мужчины", – рассказали в МЧС.