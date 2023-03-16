Такой день. Новое производство в Барнауле и визит силовиков в бийскую мэрию

О главных событиях Алтайского края за 16 марта

16 марта 2023, 23:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На территории бывшего моторного завода на пр. Космонавтов в Барнауле построят новое производство. Компания "Алтайлесмаш", выпускающая гусеничную и колёсную технику для лесной промышленности и сельского хозяйства, намерена возвести несколько производственных зданий и административных корпусов. 15 марта проект застройки участка презентовали на градостроительном совете.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил уверенность в том, что регион со временем накормит не только Сибирь, но и всю Россию. Глава региона рассказал, как будут развивать отрасль в регионе.

В Барнауле произошла потасовка между взрослыми и тремя подростками 15 марта. Одному из мальчиков воткнули нож в спину. Такие сообщения появились в соцсетях.

Что известно об инциденте, кому потребовалась медицинская помощь и как это комментируют в СУ СК по Алтайскому краю – в материале amic.ru.

16 марта в администрацию Бийска снова наведались силовики. Сотрудники Следственного комитета по Алтайскому краю могли вернуться к делу о превышении чиновниками должностных полномочий при строительстве скандальных домов на улице Спекова в наукограде после критики со стороны председателя СК России Александра Бастрыкина.