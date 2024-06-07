Такой день. Новые льготы для участников СВО и запуск новых автобусов в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 7 июня

07 июня 2024, 23:37, ИА Амител

Грозовые тучи над Барнаулом / Фото: amic.ru

АКЗС расширил права участников СВО на получение льготного леса. Поправки в закон "О регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского края" внесли по инициативе губернатора Виктора Томенко и прокурора Алтайского края. Депутаты поддержали документ в двух чтениях.

Философ, художник, писатель, археолог и путешественник – и это все о Николае Рерихе, который, кстати, очень тесно связан с Алтаем. В музее ГМИЛИКА (Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая) в Барнауле действует постоянная экспозиция, посвященная этому удивительному человеку. В 2024 году со дня рождения Николая Рериха исполняется 150 лет. А в барнаульский музей "Город" привезли 94 оригинальные картины художника, многие из которых впервые покинули Москву. Съемочная группа "Переговорки" на amic.ru в этот раз побывала сразу в двух музеях. А директор ГМИЛИКА Игорь Коротков рассказал о самых интересных экспонатах, которые нельзя пропустить, как разгадывать произведения Рериха и почему философ считал Алтай средоточием мудрости мира.

Мэрия Барнаула анонсировала скорый запуск новеньких автобусов, купленных за средства краевого бюджета, по маршруту № 10 – одному из самых популярных в городе. Рассказываем, как будут курсировать эти автобусы.

Число малолетних закладчиков стремительно растет в Алтайском крае. Всего за 2023 год к уголовной ответственности в регионе привлекли 229 несовершеннолетних, а каждое десятое преступление подростки совершили в состоянии алкогольного опьянения. И все чаще закон преступают мальчики и девочки из благополучных и очень обеспеченных семей. Что делать и как бороться с этими проблемами, обсудили на круглом столе, который состоялся в Следственном комитете РФ по Алтайскому краю. Участие в мероприятии приняли сотрудники правоохранительных органов, региональных Минобра, соцзащиты и др.