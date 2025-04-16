Такой день. Новый глава управления по туризму и штормовое предупреждение в Алтайском крае

О главных событиях региона за 16 апреля

16 апреля 2025, 23:59, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Фото: Екатерина Смолихина

В администрации Барнаула прошло рабочее совещание с руководителями пассажироперевозящих предприятий. Перевозчикам рассказали, на что им следует обратить внимание в своей работе.

В Алтайском крае покраска десяти куриных яиц к Пасхе обойдется в 191 рубль. В 2024 году нужно было потратить 178 рублей.

В Алтайском крае днем 17 апреля и ночью 18 апреля ожидается усиление ветра до 25 м/с, осадки в виде дождя и снега, местами метели и гололедные явления, сообщает региональный Гидрометцентр.

Начальником управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности назначили Александра Барышникова. Об этом стало известно в ходе его пресс-конференции 16 апреля.