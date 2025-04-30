Такой день. "Обезвоженные" барнаульцы и новые троллейбусы

О главных событиях Алтайского края за 30 апреля

30 апреля 2025, 23:30, ИА Амител

Алый закат в Барнауле / Фото: amic.ru

Нагорная часть Барнаула осталась без воды из-за коммунальной аварии на магистральном водопроводе.

30 апреля в 06:00 часов специалисты зафиксировали повреждение чугунного водопровода диаметром 400 мм в Центральном районе по ул. Ляпидевского, 1, к. 2, и падение давления в системе водоснабжения в нагорной части краевой столицы.

Серьезная автомобильная пробка образовалась на Змеиногорском тракте в Барнауле. Проблемы с проездом наблюдались в обе стороны – и в центр города, и на выезд из него.

Затор образовался на фоне проведения дорожных работ. На выезд из города он начинается от перекрестка Змеиногорского тракта с переулком Кауфмана. При движении в центр города – от лицея № 2 до института имени Лисавенко.

Иностранца осудили в Барнауле на 13 лет колонии строгого режима за публичное оправдание терроризма.

21-летний гражданин другого государства публично оправдывал деятельность международной террористической организации. В Telegram он проводил беседы, распространял фото и видео в группах социальных сетей.

В Барнауле на базе МУП "Горэлектротранс" состоялась торжественная передача новых троллейбусов. В краевую столицу передали пять троллейбусов марки "Авангард", произведенных компанией "Транс-Альфа".

"С 5 мая троллейбусы "Авангард" будут перевозить пассажиров по маршрутам № 1, 6 и 7", – рассказали в мэрии.