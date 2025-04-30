Пробка сковала движение на Змеиногорском тракте в Барнауле перед майскими праздниками

Затор и на выезд из города, и по направлению к его центру

30 апреля 2025, 15:23, ИА Амител

Пробка / Скриншот: "Яндекс.Пробки"

Серьезная автомобильная пробка образовалась на Змеиногорском тракте в Барнауле. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", проблемы с проездом есть в обе стороны – и в центр города, и на выезд из него.

Затор образовался на фоне проведения дорожных работ. На выезд из города он начинается от перекрестка Змеиногорского тракта с переулком Кауфмана. При движении в центр города – от лицея № 2 до института имени Лисавенко.

В целом дорожная обстановка на 15:00 оценивается в 7 баллов. Согласно ожиданиям сервиса, легче с проездом станет лишь к позднему вечеру.