Пробка сковала движение на Змеиногорском тракте в Барнауле перед майскими праздниками
Затор и на выезд из города, и по направлению к его центру
30 апреля 2025, 15:23, ИА Амител
Пробка / Скриншот: "Яндекс.Пробки"
Серьезная автомобильная пробка образовалась на Змеиногорском тракте в Барнауле. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", проблемы с проездом есть в обе стороны – и в центр города, и на выезд из него.
Затор образовался на фоне проведения дорожных работ. На выезд из города он начинается от перекрестка Змеиногорского тракта с переулком Кауфмана. При движении в центр города – от лицея № 2 до института имени Лисавенко.
В целом дорожная обстановка на 15:00 оценивается в 7 баллов. Согласно ожиданиям сервиса, легче с проездом станет лишь к позднему вечеру.
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16:17:23 30-04-2025
А у нас всегда так, в дни ожидаемого наплыва автомобилей (родительский день, канун майских праздников), нужно срочно начать ремонтировать дороги с частичным перекрытием. В другие никак не судьба. Все для горожан, чтобы они стоя в пробке могли прочувствовать радость от ремонта дороги.
17:10:02 30-04-2025
Вас Ивановых не поймёшь: не ремонтируют дороги - плохо, ремонтируют и стараются успеть к майским праздникам - опять плохо.
20:19:36 30-04-2025
Серьёзный клоун (17:10:02 30-04-2025) Вас Ивановых не поймёшь: не ремонтируют дороги - плохо, ремо... Ну хоть не Шариковых, и то спасибо
08:33:02 01-05-2025
Серьёзный клоун (17:10:02 30-04-2025) Вас Ивановых не поймёшь: не ремонтируют дороги - плохо, ремо... Когда ремонтируют дороги, это замечательно. Когда ремонтируют одну из главных магистралей города в день когда все едут по ней из города, это от отсутствия стратегического планирования.
Когда каждый год делают одну и туже же работу по ремонту канализационных люков на Аванесова, Ленина и пр., то это даже не смешно, т. к. работы эти не бесплатны, а за наш счет.
21:52:59 30-04-2025
И Д И О Т И З М - он такой, сразу не проходит. Поэтому потерпеть придется ещё не один год.
10:26:47 01-05-2025
центр города застраивают с нарушением всех градостроительных норм(которые они отменили ещё в 2021г), на площади, где раньше стояли 2-3частных дома, теперь втыкают свечки в 20 этажей (ул. Крупская 100, с нарушением пожарных норм!!!), а дороги остались в прежнем объёме. Это системные нарушения затрагивающие весь город, дальше будет хуже.