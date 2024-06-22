Такой день. Облава силовиков на Старый базар и 35-градусная жара

Главное за 22 июня

22 июня 2024, 23:40, ИА Амител

Здание и деревья / Фото: unsplash.com

В Барнауле правоохранители совершили облаву на Старый базар. Люди слышали выстрелы, многих заставляли лечь лицом в пол. Источник в правоохранительных органах сообщил, что силовики провели комплексную проверку на наличие и употребление наркотических веществ, присутствие несовершеннолетних и соблюдение миграционного законодательства.

В Алтайском крае 22 июня воздух нагревался до +35 градусов. В связи с этим люди массово ринулись спасаться от жары к водоемам – например, в селе Павловск, неподалеку от Барнаула, пляж был переполнен отдыхающими. При этом синоптики говорят, что скоро будет до +40 градусов.

В Барнауле потушили крупный пожар в проезде Южном, где на открытой площадке полыхали емкости с олифой. Площадь возгорания составила около 80 "квадратов". Погибших и пострадавших нет.

В Барнауле на Мемориале Славы в ночь с 21 на 22 июня прошла акция "Свеча памяти", посвященная началу ВОВ. В акции участвовали губернатор Виктор Томенко и прочие политики, а также общественники и горожане. Там же затем прошла акция "Огненные картины войны", где из свечей выложили образ советского солдата с автоматом Калашникова и словами "Барнаул помнит".

В Белокурихе выпустили на волю четырех краснокнижных соколов-балобанов и трех соколов-сапсанов. По словам губернатора Виктора Томенко, здесь для этих птиц условия максимально благоприятные.