Такой день. Освобождение коммунисток из СИЗО и новогодний городок на площади Свободы

О главных событиях региона за 26 декабря

26 декабря 2025, 23:55, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Из следственного изолятора отпустили депутата Алтайского регионального Законодательного собрания от фракции КПРФ Людмилу Клюшникову и ее помощницу Светлану Кербер. Следователь изменил меру пресечения на подписку о невыезде. До этого коммунистки находились в СИЗО с ноября 2025 года, поскольку их обвиняют в мошенничестве.

В Барнауле к 2036 году хотят построить обход города и туннель под ж/д вокзалом. Идею связать центр и северо-западную часть краевой столицы автомагистралью впервые обозначили в генплане развития 1946–1948 годов. А в 1978-м городское руководство приняло решение разработать проект такого тоннеля.

На площади Свободы в Барнауле состоялось торжественное открытие главной городской новогодней елки. Высокая 32-метровая красавица, украшенная красными бантами и золотыми шарами, зажглась яркими огнями. Вокруг ели развернулся целый световой городок с объемными цифрами "2026", световыми качелями, интерактивными колоннами, фигурами Деда Мороза и Снегурочки, зимней горкой и ярмарочными павильонами.