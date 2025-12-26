В Барнауле к 2036 году хотят построить обход города и туннель под ж/д вокзалом

Такие планы у властей есть

Власти Барнаула приняли стратегию социально-экономического развития до 2036 года. Согласно намеченному плану, в ближайшее десятилетие власти сделают упор на увеличение численности населения и повышение качества жизни. Кроме того, большое внимание уделят развитию дорожной инфраструктуры. В частности, власти краевой столицы рассчитывают, что к 2036-му построят многострадальный обход Барнаула и не менее многострадальный туннель под железнодорожным вокзалом.

Как следует из пояснительной записки на сайте мэрии, в рамках развития дорожно-транспортной системы предусмотрены мероприятия, направленные на повышение качества и комфорта общественного транспорта как за счет участия в федеральных программах по обновлению подвижного состава, так и за счет продолжения практики заключения долгосрочных контрактов с перевозчиками.

«Ключевыми проектами обозначены строительство туннеля под железнодорожным вокзалом, обхода города Барнаула, а также модернизация дорожного полотна за счет ежегодных плановых работ по ремонту и строительству», – говорится в тексте.

Что касается обхода Барнаула, то проект поставлен на паузу. Стоимость работ превысит 70–80 миллиардов рублей. Проект уже готов, но краевые власти ждут федерального финансирования. Учитывая СВО, у государства в современных реалиях другие приоритеты.

А вот туннель под железнодорожным вокзалом более дешевый, но тоже стоит огромных средств для краевого бюджета. Идею связать центр и северо-западную часть краевой столицы автомагистралью впервые обозначили в генплане развития 1946–1948 годов. А в 1978-м городское руководство приняло решение разработать проект такого тоннеля.

Он должен проходить в границах Павловского тракта и трех проспектов: Ленина, Строителей, Коммунаров. Основным сооружением станет тоннель под железнодорожными путями. Его планируется провести от перекрестка проспектов Строителей и Красноармейского в створ улицы Георгия Исакова.

