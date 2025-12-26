В Барнауле к 2036 году хотят построить обход города и туннель под ж/д вокзалом
Такие планы у властей есть
Власти Барнаула приняли стратегию социально-экономического развития до 2036 года. Согласно намеченному плану, в ближайшее десятилетие власти сделают упор на увеличение численности населения и повышение качества жизни. Кроме того, большое внимание уделят развитию дорожной инфраструктуры. В частности, власти краевой столицы рассчитывают, что к 2036-му построят многострадальный обход Барнаула и не менее многострадальный туннель под железнодорожным вокзалом.
Как следует из пояснительной записки на сайте мэрии, в рамках развития дорожно-транспортной системы предусмотрены мероприятия, направленные на повышение качества и комфорта общественного транспорта как за счет участия в федеральных программах по обновлению подвижного состава, так и за счет продолжения практики заключения долгосрочных контрактов с перевозчиками.
«Ключевыми проектами обозначены строительство туннеля под железнодорожным вокзалом, обхода города Барнаула, а также модернизация дорожного полотна за счет ежегодных плановых работ по ремонту и строительству», – говорится в тексте.
Что касается обхода Барнаула, то проект поставлен на паузу. Стоимость работ превысит 70–80 миллиардов рублей. Проект уже готов, но краевые власти ждут федерального финансирования. Учитывая СВО, у государства в современных реалиях другие приоритеты.
А вот туннель под железнодорожным вокзалом более дешевый, но тоже стоит огромных средств для краевого бюджета. Идею связать центр и северо-западную часть краевой столицы автомагистралью впервые обозначили в генплане развития 1946–1948 годов. А в 1978-м городское руководство приняло решение разработать проект такого тоннеля.
Он должен проходить в границах Павловского тракта и трех проспектов: Ленина, Строителей, Коммунаров. Основным сооружением станет тоннель под железнодорожными путями. Его планируется провести от перекрестка проспектов Строителей и Красноармейского в створ улицы Георгия Исакова.
13:14:13 26-12-2025
планы есть а денег нет
13:23:20 26-12-2025
Нищие фантазии
13:25:47 26-12-2025
Стратеги про это всё трещат много лет, а воз и ныне там.
17:12:50 26-12-2025
гость (13:25:47 26-12-2025) Стратеги про это всё трещат много лет, а воз и ныне там. ... С 50-х годов прошлого столетия.
13:26:15 26-12-2025
А где у нас пересекается пр. Коммунаров и Матросова??? Они идут параллельно.
14:22:38 26-12-2025
Гость (13:26:15 26-12-2025) А где у нас пересекается пр. Коммунаров и Матросова??? Они и... Ну вот и они не могут найти с тех времен, поэтому и тоннеля нет, лишь ежегодные разговоры )))
14:05:13 26-12-2025
Не верю!
14:12:41 26-12-2025
чтобы строить туннель надо примерно то же самое что строить метро - анализ грунтов и проходческий щит
разово тащить из за одного тунеля сюда щит нерентабельно. Другое дело можно пробив тунель начать прокладку первой ветки метро от жд вокзала до аэропорта. Вот тогда все это реально разгрузит дороги города
17:45:53 26-12-2025
мэтр (14:12:41 26-12-2025) чтобы строить туннель надо примерно то же самое что строить ... Метро в аэропорт - рейсов должно быть больше тогда.
14:25:10 26-12-2025
свежо придание но верится с трудом, северный обход был и не стало южный обход то же медным тазом накрылся а туннель уже 70 лет строят
14:31:42 26-12-2025
Бездарный план. В те времена, когда в прошлом веке заговорили о тоннеле основная часть населения жила ниже ЖД путей, а самы главные объекты дающие работу - на потоке. Сейчас все иначе. Главное место притяжения для учебы и работы сосредоточено на расстоянии 2-3 остановок ОяТ от площади Советов, а места проживания - к западу в многоэтажной районной новой застройке этого века с Павловским трактом в роли оси этой агломерации. Основные потоки перемещений населения идут по Павловскому тракту и проспекту Ленина с центром цели перемещения в районе площади Советов. Чтобы снять заторы нужно не дороги и расширять развязки настраивать, а развивать ОТ с распределением роли каждого вида транспорта должным образом. См в ВК. Самое действенное - проложить магистральные трамвайные пути на главных направлениях перемещений людей. . Через тоннель под ЖД путями планируется новый трамвайный путь. Но потребности в нем нет никакой - между Северо- Западной и вокзалом преобладает низкоэтажная застройка, а справа и слева от ЖД вокзала на расстоянии 1 км трамвайные пути уже есть. А вот на Павловском тракте магистральный трамвайный путь нужен больше всего. Связь Павловского тракта с проспектом Ленина возможна через уже имеющиеся трамвайные пути по Челюскинцев и Анатолия. Сначала. На первом этапе к этой перемыч как от площади Советов и медуниверситета могли бы подвозить слегка изменённые маршруты автобусов, в перспективе по проспекту Ленина от площади Октября до Анатолия лучше тоже проложить трамвайный путь, чтобы напрямую от площади Советов до Солнечной поляны на магистральном трамвае за полчаса. Это перетянет людей с частных авто на ОяТ и снизит вероятность заторов.
15:05:24 26-12-2025
Евгений Иванов (14:31:42 26-12-2025) Бездарный план. В те времена, когда в прошлом веке заговорил... По квартире своей трамвай пусти. Оставь Ленинский проспект в покое.
15:09:22 26-12-2025
Евгений Иванов (14:31:42 26-12-2025) Бездарный план. В те времена, когда в прошлом веке заговорил... Нужно расширить Павловский,сделать на нем трамвайные пути с выделенкой и автобусами нормальной вместимости
15:21:02 26-12-2025
Евгений Иванов (14:31:42 26-12-2025) Бездарный план. В те времена, когда в прошлом веке заговорил... Вот это действительно грамотный план!
16:42:42 26-12-2025
Евгений Иванов (14:31:42 26-12-2025) Бездарный план. В те времена, когда в прошлом веке заговорил... толковый план, плюсую
17:38:38 26-12-2025
Евгений Иванов (14:31:42 26-12-2025) Бездарный план. В те времена, когда в прошлом веке заговорил... Ну да, конечно. А от чего километровые пробки по утрам на С-Западной и Матросова в сторону Ленинского?
14:34:53 26-12-2025
Ух какие планы, ещё немного и в планах будет строительство междупланетного космопорта в Барнауле. Но Практика показывает что даже реалистичные планы вроде запуска троллейбуса по взлетной, трамвая по Павловскому так и остались планами...
14:41:29 26-12-2025
Ну а после сфо будут восстанавливать разрушенное и тоже будут другие приоритеты. Тоннель нужен еще позавчера,а обход лучше северный. Да и нужен ли? За 70 лярдов можно общественный транспорт весь перетряхнуть,толку больше будет
15:13:33 26-12-2025
а (14:41:29 26-12-2025) Ну а после сфо будут восстанавливать разрушенное и тоже буду... И ОТ отдать нужным людям
20:58:09 26-12-2025
Гость (15:13:33 26-12-2025) И ОТ отдать нужным людям... Отдать мупу,а не бомбилам с переводом на карту и игнором льготников
15:00:29 26-12-2025
Новость вернула меня в конец 2000-х годов. Когда обещали скоро постройку северного обхода и тоннель под ЖД путями
15:17:21 26-12-2025
Походу они еще 10 лет собираются быть у власти!
15:40:20 26-12-2025
Псс.. , пацаны. Трамвай развивайте. я говорю "ТРАМВАЙ РАЗВИВАЙТЕ". И про выделенки не забывайте. Чего говорите? Ну да придется головой поработать. ..... Ну понял (. Удачи с тоннелем.
15:48:33 26-12-2025
Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придется — ни мне, ни тебе». (c)
15:57:31 26-12-2025
Они не хотЯт, а хОчут. И много чего.
16:57:24 26-12-2025
К 2000 должно было быть метро. И не одна ветка. И где она? Одни пробки в городе! Вы еще реально верите этим?
20:00:33 26-12-2025
Гость (16:57:24 26-12-2025) К 2000 должно было быть метро. И не одна ветка. И где она? О... Какое метро в городе с 650 тысячами населения? Ты вообще в себе?
20:52:59 26-12-2025
Гость (20:00:33 26-12-2025) Какое метро в городе с 650 тысячами населения? Ты вообще в с... c 698 тысячами
17:10:01 26-12-2025
Еще Баварин обещал троллейбус до Ново Михайловки. Он бы построил, если бы не смертельная авто авария.
17:29:46 26-12-2025
Пожалуйста, не надо "многострадальный обход Барнаула".
Нет нагрузки для него, нет. Ради 200 фур в день такое городить?
Помимо постройки, постоянно платить за обслуживание и освещение, это еще десятки-сотни млн ежегодно. Это излишество.
А вот тоннель под жд-мостом или эстакада(!) сверху нужны. Тогда и поток и Северо-Западную реновирейте на здоровье, людям станет удобнее.
Постройте как на новой развязке у Южного. Поднимите дорогу на опоры 6-8-метровой высоты, огородите там наверху высоким забором, чтобы внизу живущим и ходящим ничего не прилетало, и не надо копать.
18:03:00 26-12-2025
"упор на увеличение численности населения" - вот где реальность, остатки деревень переселятся в Барнаул и дальше..
23:30:42 26-12-2025
dok_СФ (18:03:00 26-12-2025) "упор на увеличение численности населения" - вот где реально... И Рубцовсков
10:30:43 27-12-2025
УРА! Надо туннель начинать строить прямо счас! Вот новый год придет, и с 12 января начинать копать! Как раз к 36 году стройка завернется.
20:11:26 27-12-2025
не нужон он уже. даже деньги не надо тратить. город перемещается за мост. надо выводить учереждения ближе к спальникам, а в центре сделать студгородок и исторический центр. поток туда текущими средствами справится
20:14:13 27-12-2025
и край надо развивать. до ребрихи можно застроить на те деньги
06:36:24 10-01-2026
На строительство туннеля выделят 2 кирки, 4 лопаты и тачку. Мечтать не вредно. Гладко было на бумаге, да на Павлике овраги.