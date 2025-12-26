Елочка, гори! Новогодний городок на площади Свободы открылся в Барнауле
На площадке торжественно зажглись огни главной елки
26 декабря 2025, 19:48, ИА Амител
На площади Свободы в Барнауле состоялось торжественное открытие главной городской новогодней елки. Высокая 32-метровая красавица, украшенная красными бантами и золотыми шарами, зажглась яркими огнями.
Вокруг ели развернулся целый световой городок с объемными цифрами "2026", световыми качелями, интерактивными колоннами, фигурами Деда Мороза и Снегурочки, зимней горкой и ярмарочными павильонами.
В честь открытия для жителей и гостей города была подготовлена яркая шоу-программа "Здравствуй, Новый год!". На сцене выступили творческие коллективы Барнаула и артисты Алтайского государственного музыкального театра. Коллектив "Джуманджи" представил барабанное шоу с пиротехническими эффектами, а с наступающим праздником зрителей поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Ровно в 17:00 были зажжены огни не только на главной елке, но и на всех световых инсталляциях праздничного городка.
20:34:48 26-12-2025
Из чьего двора горки с качелями?
20:38:39 26-12-2025
Судя по фото
Кроме родственников песнохорок и барабанщиц ни кто и не пришёл
21:48:17 26-12-2025
Гость (20:38:39 26-12-2025) Судя по фотоКроме родственников песнохорок и барабанщиц ... Кроме геев народу было полно. Смотри фото.
23:08:19 26-12-2025
Гость (21:48:17 26-12-2025) Кроме геев народу было полно. Смотри фото.... Полно народу, это где возле заборчиков столпились? А почему горки сильно недозаполненные? Ну и другие "арт-объекты" в таком же свободном виде. Вы видимо недавно в городе. И на пл. Сахарова НГ не отмечали..
06:10:36 27-12-2025
Гость (21:48:17 26-12-2025) Кроме геев народу было полно. Смотри фото.... А вы в другом месте тусили?
Почему кроме вас?
16:57:38 27-12-2025
Гость (21:48:17 26-12-2025) Кроме геев народу было полно. Смотри фото....
А ты расстроился, что твои не пришли? Не переживай ты так!
20:47:02 26-12-2025
Нда... Мягко скажем убоженько.. Спасибо мэрии за это..
21:54:52 26-12-2025
Все насладились открытием ёлки стоя в адских пробках! А ведь установите ёлку в нагорный парк и не перекрывали бы улицы и припарковаться можно на этой площади свободы.
10:28:14 27-12-2025
Гость (21:54:52 26-12-2025) Все насладились открытием ёлки стоя в адских пробках! А ведь... А там негде) Там церковь, стела и непонятная контора, оттяпавшая половину территории. Да и лестница поди рухнет, если по ней толпа пойдет.
23:12:31 26-12-2025
А нам понравилось! Очень уютно, пространство хорошо спланировано, инсталляции световые красивые, без ледяных фигур с "улучшениями" от публики, много фотозон. Полиция на месте и при деле, народ подтянулся к выходу Деда Мороза. Елочку зажгли. Вы в курсе, что зима? Что там делать долго? Прошли, посмотрели, сфотались, потанцевали, чаю-кофею испили ( лучше травяной в термосе) и домой, пельмени лепить, а телефоне зависать. Вот если бы были настоящие горки!! Высокие, снежно-ледяные, с заворотами, тогда да, а так лайк и по домам.
23:17:01 26-12-2025
И вообще, судя по комментариям, комментаторов там не стояло))) Кстати, о мэрии, прикиньте, можно спросить ребя почему так и там, на общественные обсуждения потребовать вопрос вынести или что-то подобное. Они вам расскажут, с цифрами, нормами и со слезами. Но я бы не советовала, тоска, безнадега, на муниципальном кладбище веселее))
00:02:01 27-12-2025
Гостья из прошлого (23:17:01 26-12-2025) И вообще, судя по комментариям, комментаторов там не стояло)... Комментаторы так и не доехали, в пробках простояли. А насчёт кладбища, так оно и на площади свободы, и в нагорном и изумрудных парках было. Так что ставьте ёлку в аэропорту, на взлетно посадочной полосе, там не было кладбища, перекрывайте её, а самолёты пусть в Новосибирск летят.
15:37:34 27-12-2025
Гость (00:02:01 27-12-2025) Комментаторы так и не доехали, в пробках простояли. А насчёт... Аэропорт как раз именем кладбища не просто так назван!
07:03:17 27-12-2025
Гостья из прошлого (23:17:01 26-12-2025) И вообще, судя по комментариям, комментаторов там не стояло)... Ну что остограмились на ёлочке чувствуется
00:37:49 27-12-2025
очень красиво, очень мало людей, ОЧЕНЬ бестолково устраивать открытие в разгар метели когда ничего не видно и перекрывать важнейший узел для проезда практически в последние выходные года, когда все куда-то рванули по делам. Глупость глупостью погоняет. Вы, когда перекрывать решили, прогноз погоды смотрели?? МЧС же отправляло предостережение о ветре, метели и тд?! зачем??
01:42:59 27-12-2025
Назад в будущее
07:40:31 27-12-2025
и стоило огород городить? на арбате в кавычках тоже самое.
09:17:27 27-12-2025
Да , 24мил на украшение ,круто
09:55:41 27-12-2025
Честно. В чем смысл елки, если рядом на арбате то же самое(мб даже лучше), но дешевле?
13:29:36 27-12-2025
живу в барнауле с 1971 г. Самая нищенская елка , на моей памяти
17:42:58 27-12-2025
гость (13:29:36 27-12-2025) живу в барнауле с 1971 г. Самая нищенская елка , на моей пам... Зачем?
19:17:24 27-12-2025
А вы с Амика на Барнаул орг перейдите, там Бюджет города опубликован, с картинками и без. Поинтересуйтесь на какие деньги живем. Налог на землю и на имущество наше все, ну и что край пошлет. Есть вариант ставки этих налогов поднять до уровня Москвы, тогда можно и елку забабахать!! Готовы за свои хрущевские хоромы и бетонные монолиты платить раз в 15 больше? Есть еще вариант, сами сами, в отдельно взятом дворе, управляйка или ТСЖ расходы раскинут в феврале на всех.
19:27:35 27-12-2025
Гостья из прошлого (19:17:24 27-12-2025) А вы с Амика на Барнаул орг перейдите, там Бюджет города о... "Гостья из прошлого" - пишет из могилы что ли?
Ещё вариант - из районки. Из какой-то админки. Не выдержала, последним постом себя спалила. а то начала с того, что как бы случайно на ёлочку зашла: "ёлочка мне нравится")))))
14:17:05 29-12-2025
Был вчера на этой елочке. Как место посещения перед НГ норм, по-моему избыточно световых фигур на таком небольшом пространстве, можно было в 2 раза меньше сделать. Фигуры в части иллюминации неплохо в ночное время смотрится + вид на ВДНХ и ряды кафешек и около елки и дальше на Мало-тобольской, но елка по моим ощущениям как пластмассовая, выглядит не натурально, кто-то писал что похожа на ершик, соглашусь с этим мнением. Еще заметил через дорогу офис ЕР. Даже и не знал что он в районе Спартака находится.