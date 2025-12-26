На площадке торжественно зажглись огни главной елки

26 декабря 2025, 19:48, ИА Амител

Новогодняя площадь Свободы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru, мэрия Барнаула

На площади Свободы в Барнауле состоялось торжественное открытие главной городской новогодней елки. Высокая 32-метровая красавица, украшенная красными бантами и золотыми шарами, зажглась яркими огнями.

Вокруг ели развернулся целый световой городок с объемными цифрами "2026", световыми качелями, интерактивными колоннами, фигурами Деда Мороза и Снегурочки, зимней горкой и ярмарочными павильонами.

В честь открытия для жителей и гостей города была подготовлена яркая шоу-программа "Здравствуй, Новый год!". На сцене выступили творческие коллективы Барнаула и артисты Алтайского государственного музыкального театра. Коллектив "Джуманджи" представил барабанное шоу с пиротехническими эффектами, а с наступающим праздником зрителей поздравили Дед Мороз и Снегурочка. Ровно в 17:00 были зажжены огни не только на главной елке, но и на всех световых инсталляциях праздничного городка.