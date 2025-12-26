"Чудеса случаются". Коммунисток Клюшникову и Кербер выпустили из СИЗО в Алтайском крае
Депутата от КПРФ и ее помощницу выпустили под подписку о невыезде перед Новым годом
26 декабря 2025, 12:24, ИА Амител
Из следственного изолятора отпустили депутата Алтайского регионального Законодательного собрания от фракции КПРФ Людмилу Клюшникову и ее помощницу Светлану Кербер. Об этом сообщила первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова в своем Telegram-канале.
«Под Новый год случаются чудеса. Света и Люда – их отпустили. Сегодня они вышли», – рассказала коммунистка в своем видео от 26 декабря, где фигурируют также Людмила Клюшникова и Светлана Кербер.
«Уважаемые товарищи! КПРФ никогда своих не бросала. Мы не виновны, они стоят за нас до конца. Все будет хорошо, победа будет за нами», – эмоционально прокомментировала Клюшникова.
«Благодарю всех неравнодушных, кто участвовал в нашей жизни – огромная благодарность, низкий поклон. Спасибо большое, товарищи!» – добавила Кербер.
По информации "Банкфакса", следователь изменил меру пресечения на подписку о невыезде. До этого коммунистки находились в СИЗО с ноября 2025 года, поскольку их обвиняют в мошенничестве.
Адвокаты коммунисток ранее пытались оспорить меру пресечения, но краевой суд сначала отказал им, затем 24 декабря Октябрьский районный суд Барнаула продлил женщинам срок пребывания в СИЗО до февраля. Позже решение было изменено.
Также в декабре Светлана Кербер сообщала в своем письме представителям партии, что у ее 12-летней дочери изъяли телефон и компьютер, лишив возможности общаться с матерью.
12:30:46 26-12-2025
большевики - партия революции?
12:34:00 26-12-2025
Ура. товарищи!
12:43:01 26-12-2025
Отжали поди чего хотели, да и выпустили.
12:46:49 26-12-2025
Подождем что скажет суд. Если вина будет доказана то получится что КПРФ считает "своими" преступников.
14:12:53 26-12-2025
Знаете, суды в пользу Долиной тоже были. Однако Верховный суд все перевернул
12:58:19 26-12-2025
поиздевались над женщинами
13:27:49 26-12-2025
Теперь только к победам! Капиталисты сами создали условия наступления социализма! Всех не пересажаете!
13:48:25 26-12-2025
Не долюбливаю Клюшникову, но это неприятный случай, где пакостно использовался ресурс. Что не до конца прогнулись перед ним, правильно сделали, эти, с ресурсами, зажрались окончательно. Вселяет надежду, что не все во власти зажрались.
14:13:13 26-12-2025
18:28:21 26-12-2025
Еще бы Удальцова из тюрьмы выпустили.