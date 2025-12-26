"Чудеса случаются". Коммунисток Клюшникову и Кербер выпустили из СИЗО в Алтайском крае

Депутата от КПРФ и ее помощницу выпустили под подписку о невыезде перед Новым годом

26 декабря 2025, 12:24, ИА Амител

Людмила Клюшникова / Скриншот из видео со страницы Марии Прусаковой

Из следственного изолятора отпустили депутата Алтайского регионального Законодательного собрания от фракции КПРФ Людмилу Клюшникову и ее помощницу Светлану Кербер. Об этом сообщила первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова в своем Telegram-канале.

«Под Новый год случаются чудеса. Света и Люда – их отпустили. Сегодня они вышли», – рассказала коммунистка в своем видео от 26 декабря, где фигурируют также Людмила Клюшникова и Светлана Кербер.

«Уважаемые товарищи! КПРФ никогда своих не бросала. Мы не виновны, они стоят за нас до конца. Все будет хорошо, победа будет за нами», – эмоционально прокомментировала Клюшникова.

«Благодарю всех неравнодушных, кто участвовал в нашей жизни – огромная благодарность, низкий поклон. Спасибо большое, товарищи!» – добавила Кербер.

По информации "Банкфакса", следователь изменил меру пресечения на подписку о невыезде. До этого коммунистки находились в СИЗО с ноября 2025 года, поскольку их обвиняют в мошенничестве.

Адвокаты коммунисток ранее пытались оспорить меру пресечения, но краевой суд сначала отказал им, затем 24 декабря Октябрьский районный суд Барнаула продлил женщинам срок пребывания в СИЗО до февраля. Позже решение было изменено.

Также в декабре Светлана Кербер сообщала в своем письме представителям партии, что у ее 12-летней дочери изъяли телефон и компьютер, лишив возможности общаться с матерью.