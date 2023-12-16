Такой день. Открытие парка "Центральный" и снежный городок на Мало-Тобольской
Главное за 16 декабря
16 декабря 2023, 23:30, ИА Амител
Фото: Алина Богомолова / amic.ru
В Барнауле состоялось открытие парка "Центральный", который с мая был закрыт на масштабную реконструкцию. Праздник сопровождался множеством праздничных мероприятий.
В Барнауле приступили к строительству новогоднего городка на улице Мало-Тобольской. Его открытие запланировано на 29 декабря.
Ледовая переправа для автомобилей открылась в Камне-на-Оби. Промеры показали толщину льда в 30 см, что и позволило пустить машины массой до 4 тонн через реку.
В барнаульском поселке Южном начали устранять проблемы с теплом в квартирах после жалоб местных жителей. Ситуация держит на особом контроле администрация Центрального района.
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