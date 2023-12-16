Такой день. Открытие парка "Центральный" и снежный городок на Мало-Тобольской

Главное за 16 декабря

16 декабря 2023, 23:30, ИА Амител

Фото: Алина Богомолова / amic.ru

В Барнауле состоялось открытие парка "Центральный", который с мая был закрыт на масштабную реконструкцию. Праздник сопровождался множеством праздничных мероприятий.

В Барнауле приступили к строительству новогоднего городка на улице Мало-Тобольской. Его открытие запланировано на 29 декабря.

Ледовая переправа для автомобилей открылась в Камне-на-Оби. Промеры показали толщину льда в 30 см, что и позволило пустить машины массой до 4 тонн через реку.

В барнаульском поселке Южном начали устранять проблемы с теплом в квартирах после жалоб местных жителей. Ситуация держит на особом контроле администрация Центрального района.