Такой день. Открытие катков и открытка от Путина барнаульцу

О главных событиях Алтайского края за 19 декабря

19 декабря 2023, 23:52, ИА Амител

Фото: amic.ru

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал в ходе пресс-конференции, что самую большую в регионе поликлинику № 14 планируют открыть после новогодних праздников.

В барнаульском парке "Изумрудный" 19 декабря начал работу в тестовом режиме каток. Также вечером состоялось и массовое катание на "Клевчене".

Трехмиллионным посетителем выставки-форума "Россия" стал Алексей Козырев из Барнаула. Ему вручили открытку, подписанную Владимиром Путиным, а также сертификат на посещение космодрома "Восточный".