Такой день. Открытие проспекта Красноармейского и главные дорожные стройки на Алтае

О главных событиях региона за 1 августа

01 августа 2024, 23:54, ИА Амител

Закат в море / Фото: unsplash.com

Летом 2024 года в Алтайском крае обновляют пять участков дорог, которые ведут к популярным среди туристов территориям. Работы идут в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Также в регионе практически заново построят еще один участок современной трассы Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь". После завершения работ туристам станет комфортнее добираться до курортов и баз отдыха. Рассказываем, какие именно участки приводят в порядок.

Рак легких – самое распространенное онкозаболевание в Алтайском крае. Ежегодно выявляют около полутора тысяч новых случаев. В запущенном варианте болезнь способна очень быстро убить человека или сделать его глубоким инвалидом. Если же обнаружить патологию вовремя, даже при самых "злых" формах высок шанс сохранить жизнь и здоровье на долгие годы. Именно такую историю рассказала amic.ru жительница Барнаула Римма Звягинцева. Семь лет назад у нее обнаружили агрессивную форму рака в правом легком. Настойчивость и неравнодушие женщины к своему здоровью помогли поймать болезнь на начальной стадии и своевременно провести радикальное лечение. Через неделю нашей героине исполняется 63 года, а прожить она планирует еще как минимум 20!

В Барнауле на проспекте Красноармейском на две недели раньше срока завершили все работы по модернизации канализационного коллектора, что позволило восстановить движение автомобильного и общественного транспорта.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил участников международного турнира памяти Геннадия Смертина с открытием соревнований. 1 августа в краевой столице в связи этим событием прошла торжественная церемония.