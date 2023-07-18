Такой день. Открытие Шукшинских дней на Алтае и парк с имитацией тушения кокса

О главных событиях Алтайского края за 18 июля

18 июля 2023, 23:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Заринске на месте пустыря создается парк "Прометей" площадью больше пяти гектаров. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, что его построят благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В парке появятся места для отдыха и занятий спортом, детские площадки. Также установят необычный арт-объект: площадку с огненно-рыжей подсветкой, имитирующей процесс тушения кокса – это отсылка к предприятию "Алтай Кокс".

Традиционный фестиваль вареника "Всэ будэ смачно!", который является пропагандой украинской культуры, отменили за несколько дней до начала. Информация размещена на сайте Алтайтурцентра. Праздник должен был пройти 22 июля в Романовском районе и в нем планировалось участие самых высоких гостей на уровне правительства региона.

В Барнауле состоялось открытие Всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае". Мероприятие прошло на традиционном месте – возле памятника В. М. Шукшину. Всех собравшихся поздравили с открытием фестиваля актеры Игорь Петренко и Борис Галкин, младшая дочь Василия Макаровича Екатерина Шукшина, а также министр культуры края Елена Безрукова.

В открытии принял участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он зачитал приветствие от президента России в Алтайском краевом театре драмы имени Шукшина.