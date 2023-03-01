Такой день. Открытие травмпункта в Бийске и вердикт по убийству юной матери

О главных событиях Алтайского края за 1 марта

01 марта 2023, 23:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В родительских чатах Барнаула распространяется предупреждение от школьных учителей и администраций учебных заведений о планируемых "ЧВК Рёдан" массовых беспорядках в торговых центрах краевой столицы в эти выходные, 4-5 марта.

В Алтайском крае присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт по факту убийства Евгении Парубовой. Именно семья сожителя и попала в поле зрения следователей СК и сотрудников уголовного розыска МВД. По крупицам отрабатывали все версии исчезновения Евгении, провели большое количество экспертиз, исследований, экспериментов, очных ставок, допросили много свидетелей. Лишь спустя несколько месяцев удалось восстановить картину произошедшего.

В Барнауле подрядная организация "Барнаульское ДСУ № 4" готовится к закупке материалов для будущих трамвайных путей на путепроводе у Нового рынка. Строители продолжают подготавливать основание для возведения будущих опор большого путепровода.

Министр здравоохранения Дмитрий Попов оценил работу нового травмпункта в Бийске. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, сегодня, 1 марта, он посетил город и принял участие в работе общественного совета Центральной городской больницы и городской больницы № 2.

Сам бийский травмпункт уже принимает пациентов, однако организовать круглосуточную работу пока не позволяет дефицит кадров – руководство больницы сейчас занято поиском врачей.