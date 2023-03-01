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Барнаульских родителей предупредили о планируемых "ЧВК Редан" массовых беспорядках

В родительских чатах призывают следить за детьми на причастность к субкультуре и избегать посещения ТЦ на этих выходных

01 марта 2023, 20:15, ИА Амител

Сторонники "Редана" / Фото: сообщество "ЧВК Редан" во "ВКонтакте"
Сторонники "Редана" / Фото: сообщество "ЧВК Редан" во "ВКонтакте"

В родительских чатах Барнаула распространяется предупреждение от школьных учителей и администраций учебных заведений о планируемых "ЧВК Рёдан" массовых беспорядках в торговых центрах краевой столицы в эти выходные, 4-5 марта.

В распространяемом сообщении подчёркивается, что участники данной группировки устраивают беспорядки в торговых центрах крупных городов России. Они облачаются в тёмную одежду с изображением паука и клетчатые штаны.

"Огромная просьба, наблюдать на предмет причастности к данной субкультуре ваших детей! Настоятельно просим, в особенности на этих выходных, избежать посещения торговых центров! Так как даже если ваши дети просто будут находиться рядом и начнутся беспорядки, полиция арестует всех!" – подчеркнули его авторы.

Напомним, что об организации "ЧВК Редан" стало известно в феврале 2023 года. Сейчас движение хотят запретить, активисты планируют всё новые драки и всё чаще попадают под аресты. Многие до конца так и не понимают, для чего ЧВК создана и чем она занимается. Amic.ru поговорил с представителями течения в Барнауле и выяснил, что это за скандальная субкультура.

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Комментарии 12

  • Напомним, что "ЧВК Редан" появился в конце февраля 2023 года---Во взяла и появилась? Экспелиармус! Ничего просто так не появляется.
    01 марта, Гость   Ответить
  • Россия воюет с Украиной, а эти подростки бесятся, Значит, в школах, где они учатся, напрочь отсутствует ежедневная воспитательная работа. Кстати, а кто в школах конкретно отвечает за воспитание, как процесс? Физик рассказал про закон Ома и был таков. Математик поведал о квадратных корнях и тоже управился! Классный руководитель встречается с классом нерегулярно, периодически, у него самого, как у учителя, большая нагрузка. Завуч по воспитательной работе? Один на всю школу? Ну тогда понятно почему у подростков появляются японские пауки!
    01 марта, Гость   Ответить
  • Наглая циничная ложь русофобского правящего режима. Это движение возникло как противодействие русских беспределу группировок мигрантов нападающих на русских и других коренных народов.
    01 марта, Гость   Ответить
  • Чёрную кошку на стене мог нарисовать хоть кто углём , чтоб Жеглов с Шараповым гонялись за бандой "чёрная кошка" , и таким манёвром преступники пытались уйти от ответственности за свои преступления . Только муть и беспорядок такое наводить , вредительство .
    01 марта, Гость   Ответить
  • История с "ЧВК Рёдан"-это прямо эталонный пример того, как старики не понимают ни молодых, ни интрернет, ни современный мир. Что произошло? -Гопники увидели в торговом центре анимешников в странной одежде, пошли пояснить им за шмот и бить морду. - Анимешники оказались сильнее и побили гопников . - Это оказалось на столько смешно, что в интернете анимешников прозвали "ЧВК Рёдан" (отсылка к старому аниме "Хантер Хантер"
    02 марта, Гость   Ответить
  • 2) Другие гопники обиделись и пошли искать это "ЧВК" и начали нападать на случайных анимешников. Те дали сдачи. - Полиция пошла пресекать драки и задерживать людей. _пресса начала писать что "Задержаны лидеры агрессивной группировки ЧВК Рёдан (в реальности задерживали именно гопников)- Депутаты начали заявлять о необходимости запрета японских комиксов и назвали "субкультуру Рёдан" деструктивной"
    02 марта, Гость   Ответить
  • 3)В реальности никакой субкультуры нет и не было. -Но после всех этих публикаций и заявлений толпы школьников ради лузлов начали называть себя членами этой "ЧВК". - то есть, это самосбывающиееся пророчество. - Медиа и депутаты придумали на ровном месте ужасную группировку и описали ее, а дети по этому описанию по приколу начали действовать. -Поклонники аниме депутатам показались опаснее, чем нормальная здоровая субкультура гопников.
    02 марта, Гость   Ответить
  • 4) Против анимешников объединились гопники, скинхеды и этнические группировки с Кавказа. - Украинские власти то же в это поверили и пошли искать "ЧВК" у себя ( и "Нашли" т.е, сами случайно и создали). Вот и Вся петрушка)))))))
    02 марта, Гость   Ответить
  • история с "синим китом" и прочей чухней, придуманной для того, чтобы с ней "бороться" опять повторяется
    02 марта, Гость   Ответить
  • Сами придумали - сами обиделись)
    02 марта, Гость   Ответить
  • Завуч по воспитательной работе? Один на всю школу? Ну тогда понятно почему у подростков появляются японские пауки! -------- беда в том, что вы даже не осознаете глубину всей той глупости, что тут пишите.
    02 марта, Гость   Ответить
  • Ремнем бить надо подростком как раньше, всю дурь выбивать и отправлять работать, японцев со своими аниме гнать в три шеи за курильские острова.
    03 марта, Гость   Ответить
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