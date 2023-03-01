Барнаульских родителей предупредили о планируемых "ЧВК Редан" массовых беспорядках

В родительских чатах призывают следить за детьми на причастность к субкультуре и избегать посещения ТЦ на этих выходных

01 марта 2023, 20:15, ИА Амител

Сторонники "Редана" / Фото: сообщество "ЧВК Редан" во "ВКонтакте"

В родительских чатах Барнаула распространяется предупреждение от школьных учителей и администраций учебных заведений о планируемых "ЧВК Рёдан" массовых беспорядках в торговых центрах краевой столицы в эти выходные, 4-5 марта.

В распространяемом сообщении подчёркивается, что участники данной группировки устраивают беспорядки в торговых центрах крупных городов России. Они облачаются в тёмную одежду с изображением паука и клетчатые штаны.

"Огромная просьба, наблюдать на предмет причастности к данной субкультуре ваших детей! Настоятельно просим, в особенности на этих выходных, избежать посещения торговых центров! Так как даже если ваши дети просто будут находиться рядом и начнутся беспорядки, полиция арестует всех!" – подчеркнули его авторы.

Напомним, что об организации "ЧВК Редан" стало известно в феврале 2023 года. Сейчас движение хотят запретить, активисты планируют всё новые драки и всё чаще попадают под аресты. Многие до конца так и не понимают, для чего ЧВК создана и чем она занимается. Amic.ru поговорил с представителями течения в Барнауле и выяснил, что это за скандальная субкультура.