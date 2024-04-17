Такой день. Отмена режима ЧС на Алтае и возможные ограничения для самокатчиков

О главных событиях Алтайского края за 17 апреля

17 апреля 2024, 23:45, ИА Амител

Закат у озера / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае органы управления и силы территориальной подсистемы РСЧС, работавшие в режиме чрезвычайной ситуации из-за паводка, переводятся в режим повышенной готовности.

В ночь на 16 апреля на Объединенные Арабские Эмираты обрушились проливные дожди и грозы. Вода залила дороги в Дубае, Абу-Даби, Шардже и Рас-эль-Хайме. Только за ночь в Дубае выпало более 30 мм осадков. А утром разгул стихии продолжился. Туристка из Алтайского края, которая сейчас отдыхает в ОАЭ, рассказала amic.ru, как Дубай пережил разгул стихии.

В Барнауле обсудили введение ограничений для электросамокатов. Одной из подобных мер может стать снижение скорости в местах массового скопления людей.

Перевозчики Барнаула уверены, что без кардинального повышения тарифа на проезд в общественном транспорте невозможно будет приобрести новые автобусы. Транспортники утверждают, что у них не было выбора: цены на топливо и запчасти серьезно выросли, а без индексации тарифа в ближайшем будущем в Барнауле не станет водителей – им просто нечем будет платить. Новое повышение цены до 35 рублей, которое произойдет с 1 мая, позволит решить локальные проблемы. Корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков поговорил с директором компании "Евробус" Романом Араповым – одним из самых известных перевозчиков города (обслуживает маршруты № 35 и 53. – Прим. ред.). По словам Арапова, даже при тарифе 35 рублей они не смогут массово покупать новые автобусы. А чтобы общественный транспорт был современным и комфортабельным, тариф нужно сделать 60 рублей – как в Москве.