Власти Барнаула назвали места, где необходимо ограничить скорость электросамокатов
Только с начала апреля произошло девять ДТП с участием самокатов, а в 2023 году за весь период проката их было 13
17 апреля 2024, 12:10, ИА Амител
В Барнауле обсудили введение ограничений для электросамокатов. В совещании приняли участие представители комитета по дорожному хозяйству и транспорту, сотрудники ГИБДД и руководители двух основных операторов проката электросамокатов, сообщает мэрия.
"Например, ограничение скорости движения в местах массового скопления людей. Среди них улица Мало-Тобольская, проспект Ленина, набережная реки Оби и другие", – назвали в администрации города одну из мер.
Такое предложение связано с увеличением количества ДТП с участием электросамокатов: девять с начала апреля. Для сравнения: в 2023 году за весь период проката произошло 13 аварий.
Напомним, в Барнауле за два выходных дня – 6 и 7 апреля – электросамокатчики сбили двух детей. Мальчиков с травмами и телесными повреждениями доставили в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.
12:29:00 17-04-2024
Скорость самокатчиков НЕОБХОДИМО ограничить ВЕЗДЕ!!!
15:24:22 17-04-2024
Гость (12:29:00 17-04-2024) Скорость самокатчиков НЕОБХОДИМО ограничить ВЕЗДЕ!!!... Бесполезно, а потому бессмысленно. Эти самокатчики в массе своей школота, и все эти ограничения им по барабану поскольку мозги еще не выросли, а контролировать эти ограничения не реально (да и ППСника на каждом углу не поставишь). Тут только полный запрет арендных самокатов, но очевидно в мэрии этого очень не хотят потому и имитируют наведение порядка этими "ограничениями".
15:30:01 17-04-2024
Гость (12:29:00 17-04-2024) Скорость самокатчиков НЕОБХОДИМО ограничить ВЕЗДЕ!!!... До 2 км/ч, как сделали в Перми :)
16:03:54 17-04-2024
Гость (15:30:01 17-04-2024) До 2 км/ч, как сделали в Перми :)... Удачи вам выстоять на нём на такой высокой скорости.
12:30:24 17-04-2024
Закрепить на тратуарах трубы или профили высотой 10 см.
13:29:00 17-04-2024
Гость (12:30:24 17-04-2024) Закрепить на тратуарах трубы или профили высотой 10 см.... и как с коляской там проходить?
14:00:20 17-04-2024
Гость (13:29:00 17-04-2024) и как с коляской там проходить?... 10? Ступеньки в подъезде выше.
12:33:33 17-04-2024
с самокатами нужно разобраться не только в Барнауле, но и в сельских населенных пунктах. Там их тоже достаточно. Они очень опасны для пешеходов. Вообще электросамокатам нужно отводить отдельные от пешеходов площадки. Сколько людей уже покалечено.
13:02:54 17-04-2024
гость (12:33:33 17-04-2024) с самокатами нужно разобраться не только в Барнауле, но и в .. Сколько людей уже покалечено
Сколько?
14:01:16 17-04-2024
Гость (13:02:54 17-04-2024) Сколько? ... каждый день сообщения о травмированных
13:54:21 17-04-2024
По всему городу скорость 7 км/час и "Вася косой" плюс ограничение по весу! Самокат для прогулок,а не для мгновенной телепортации.
14:01:44 17-04-2024
Зачем ограничивать? Чем больше убьется, тем меньше будет желающих... А если серьезно, то как и для велосипедистов надо не ограничивать, а запретить движение по тротуарам вне специальных велодорожек. По проезжей части согласно ПДД.
16:07:15 17-04-2024
Дюша (14:01:44 17-04-2024) Зачем ограничивать? Чем больше убьется, тем меньше будет жел... Хоть один адекватный комментарий в новостях про самокаты! Я сам эпизодически пользуюсь прокатными самокатами, и мне неприятно, что они грязные, разбитые, фара не горит и тормоза не работают... Не успел появиться новый транспорт, так его уже успели опустить на самое дно. И да, это НЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ, а транспорт последней мили. Городской транспорт. Особенно в городах, где транспорту кирдык.
15:00:56 17-04-2024
Опять символические меры контролировать которые не реально. Не смотря ни на что очень не хочется обидеть владельцев проката самокатов и запрещать аренду?
15:04:53 17-04-2024
Запрет без систем контроля и наказания нарушителей смысла не имеет
15:06:54 17-04-2024
Ограничивающие как обычно сами ограничены.
15:11:41 17-04-2024
Кто эти ограничения контролировать будет? Это как в парке зоопарка написано, что езда на велосипеде запрещена, выгул собак запрещён, но никто это не соблюдает т. к. нет контроля.
16:03:14 17-04-2024
Гость (15:11:41 17-04-2024) Кто эти ограничения контролировать будет? Это как в парке зо... Тот, кто сдал несчастный самокат в аренду. В них, внезапно, есть навигация. И при въезде в зону с ограничением скорости (ВДНХ в Москве, например) самокат громко пищит и резко тормозит рекуперацией (с завыванием мотора). Разогнаться выше дозволенной скорости не получится при всём желании, хоть толкай его (тормозит мотором), хоть нажимай на газ до посинения. Это заложено в его электронике.
15:19:54 17-04-2024
И это все меры? Даже не смешно...
15:32:28 17-04-2024
Редакция, опубликуйте пожалуйста, новость о Перми - как там решили проблему электросамокатов.
15:38:03 17-04-2024
То есть, на людей на других улицах пофиг? Пусть давят?
15:43:08 17-04-2024
ВЕЗДЕ, ТОТАЛЬНО НАДО ОГРАНИЧИТЬ СКОРОСТЬ САМОКАТЧИКОВ!
19:57:45 17-04-2024
Выделите 1 метр тротуара для самокатов и все будет хорошо
22:14:55 17-04-2024
Гость (19:57:45 17-04-2024) Выделите 1 метр тротуара для самокатов и все будет хорошо... Метр на метр и хватит им