Власти Барнаула назвали места, где необходимо ограничить скорость электросамокатов

Только с начала апреля произошло девять ДТП с участием самокатов, а в 2023 году за весь период проката их было 13

17 апреля 2024, 12:10, ИА Амител

Электросамокат / Фото: Екатерина Смолихина

В Барнауле обсудили введение ограничений для электросамокатов. В совещании приняли участие представители комитета по дорожному хозяйству и транспорту, сотрудники ГИБДД и руководители двух основных операторов проката электросамокатов, сообщает мэрия.

"Например, ограничение скорости движения в местах массового скопления людей. Среди них улица Мало-Тобольская, проспект Ленина, набережная реки Оби и другие", – назвали в администрации города одну из мер.

Такое предложение связано с увеличением количества ДТП с участием электросамокатов: девять с начала апреля. Для сравнения: в 2023 году за весь период проката произошло 13 аварий.

Напомним, в Барнауле за два выходных дня – 6 и 7 апреля – электросамокатчики сбили двух детей. Мальчиков с травмами и телесными повреждениями доставили в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.