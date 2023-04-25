Такой день. Отмена шествия "Бессмертного полка" и опровержение оптимизации ЦРБ

О главных событиях Алтайского края за 25 апреля

25 апреля 2023, 23:58, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 9 мая не будет шествия "Бессмертного полка". Глава региона Виктор Томенко отметил, что празднование Дня Победы обязательно состоится.

В АКЗС прокомментировали законопроект, по которому правительство России разрешит регионам самостоятельно определять порядок обращения с бесхозяйными животными. Председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов напомнил, что алтайский парламент давно выступает за изменения законодательства, касающегося обращения с бесхозяйными животными.

В Алтайском крае много дорог, которым требуется ремонт или реконструкция, но постепенно все они будут приведены в порядок. Губернатор Виктор Томенко напомнил, что лишь за прошлый год на дорожное хозяйство потратили около 23 миллиардов рублей – почти в полтора раза больше, чем годом ранее.

Власти не собираются объединять ЦРБ Благовещенского района с медицинскими учреждениями в соседних районах. Минздрав Алтайского края опроверг предположения местных жителей и медиков об оптимизации.