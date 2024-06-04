Такой день. Отставка и назначение главы Алтая и паводок в Затоне

О главных событиях Алтайского края и Республики Алтай за 4 июня

04 июня 2024, 23:37, ИА Амител

Паводок в Затоне / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подал в отставку, как официально объявлено, в связи с переходом на новое место работы. Временно исполняющим обязанности главы региона стал член Совфеда, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

Многострадальный поселок с говорящим названием Затон знает каждый барнаулец, ведь из года в год микрорайон топит талыми водами. Бывает – сильно, а порой – терпимо. В 2024 году в Затон пришел настоящий, серьезный паводок – местные говорят, что не видели такого уже 10 лет, с 2014 года. Вода пока не зашла в дома, однако затопила дороги и погреба, участки и огороды с посадками. Жители поселка пробираются домой по оставшимся сухим "островкам" и надеются, что вода больше подниматься не будет. Они переживают из-за уплывших в Обь моркови и картофеля, но в один голос говорят, что никуда переезжать не собираются. Как живут и переживают паводок жители этого особого поселка, выяснял корреспондент amic.ru, побывавший в Затоне.