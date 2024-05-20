Такой день. Отставка вице-губернатора Алтая и вопрос с ветхим жильем в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 20 мая

20 мая 2024, 23:39, ИА Амител

Рассвет / Фото: unsplash.com

Вице-губернатора Алтайского края Ивана Кибардина уволили с поста. Как позднее рассказал глава региона Виктор Томенко, по предварительной информации, уголовное дело не связано с непосредственной деятельностью чиновника на посту зампреда краевого правительства и с какими-то процессами в Алтайском крае. Вместе с тем "в определенной степени" уголовное дело отбрасывает тень "на все правительство и на всю региональную власть".

В Барнауле срочно нужно решать вопрос с ветхим жилищным фондом – это дома, которые построены 50-60 лет назад и вот-вот могут перейти в категорию аварийных. Об этом говорили на заседании Союза строителей 16 мая. Участники заметили: объем аварийного жилья в регионе намного больше, однако чиновники считают лишь те дома, которые получится снести.

Алтайский край занял 65-е место из 85 в рейтинге регионов по динамике зарплат, половине трудоустроенных жителей здесь понадобятся годы, чтобы их ежемесячные доходы значительно выросли.