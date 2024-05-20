"Тень на все правительство". Томенко объяснил увольнение своего заместителя Кибардина

Губернатор Алтайского края напомнил, что правительство должно работать эффективно, результативно, открыто, прозрачно и честно

20 мая 2024, 15:10, ИА Амител

Виктор Томенко / Фото: Антон Федотов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал освобождение от занимаемой должности заместителя председателя правительства Ивана Кибардина, сообщили в правительстве региона.

"На прошлой неделе произошли события, выходящие из ряда вон. Заместитель председателя правительства Алтайского края Иван Владимирович Кибардин, находясь в командировке в Москве, был задержан органами безопасности, ему предъявлено обвинение. Возбуждено уголовное дело и суд принял решение оставить его под стражей до 15 июля", – отметил Томенко.

Он уточнил, что органы безопасности довели до него информацию о сути дела.

"В предварительной постановке оно не связано с непосредственной деятельностью на посту зампреда краевого правительства и с какими-то процессами здесь, в Алтайском крае. По крайней мере предварительно. Тем не менее обвинение серьезное, и улики заставляют нас предпринять определенные действия. На сегодняшнее утро мною приняты следующие решения. Кибардин Иван Владимирович освобожден от занимаемой должности и отправлен в отставку. Виталия Владимировича Снесаря я попрошу подготовить материалы, связанные с внесением изменений в распределение обязанностей между зампредами, и вопросы развития, координации деятельности в сфере туризма и курортной деятельности передать в подведомственность Евгению Витальевичу Дешевых", – подчеркнул глава региона.

Исполняющим обязанности вице-премьера в ближайшее время будет назначен Дмитрий Владимирович Малыхин. Соответственно, руководство инспекцией (финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Алтайского края) будет возложено на кого-то из заместителей Дмитрия Владимировича.