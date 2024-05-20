"Тень на все правительство". Томенко объяснил увольнение своего заместителя Кибардина
Губернатор Алтайского края напомнил, что правительство должно работать эффективно, результативно, открыто, прозрачно и честно
20 мая 2024, 15:10, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал освобождение от занимаемой должности заместителя председателя правительства Ивана Кибардина, сообщили в правительстве региона.
"На прошлой неделе произошли события, выходящие из ряда вон. Заместитель председателя правительства Алтайского края Иван Владимирович Кибардин, находясь в командировке в Москве, был задержан органами безопасности, ему предъявлено обвинение. Возбуждено уголовное дело и суд принял решение оставить его под стражей до 15 июля", – отметил Томенко.
Он уточнил, что органы безопасности довели до него информацию о сути дела.
"В предварительной постановке оно не связано с непосредственной деятельностью на посту зампреда краевого правительства и с какими-то процессами здесь, в Алтайском крае. По крайней мере предварительно. Тем не менее обвинение серьезное, и улики заставляют нас предпринять определенные действия. На сегодняшнее утро мною приняты следующие решения. Кибардин Иван Владимирович освобожден от занимаемой должности и отправлен в отставку. Виталия Владимировича Снесаря я попрошу подготовить материалы, связанные с внесением изменений в распределение обязанностей между зампредами, и вопросы развития, координации деятельности в сфере туризма и курортной деятельности передать в подведомственность Евгению Витальевичу Дешевых", – подчеркнул глава региона.
Исполняющим обязанности вице-премьера в ближайшее время будет назначен Дмитрий Владимирович Малыхин. Соответственно, руководство инспекцией (финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Алтайского края) будет возложено на кого-то из заместителей Дмитрия Владимировича.
"Уважаемые коллеги, вероятно, в ходе следственных действий будет необходимо содействие органам, это нужно будет сделать обязательно, так, как мы это делаем с вами и всегда: по комментариям по каким-то вопросам, предоставлению документов, в общем – по взаимодействию. Прошу здесь внимательно ко всему относиться. Учитывая круг вопросов, которые Кибардин координировал и курировал, учитывая его должностное положение, конечно, это в определенной степени тень отбрасывает на все правительство и на всю региональную власть. Здесь нет вопросов – принимаю это, в первую очередь, на себя. Поправить ситуацию и отношение мы можем только своей эффективной, результативной, открытой, прозрачной и честной работой", – обратился Томенко к подчиненным.
15:44:54 20-05-2024
Какая тень на правительство?
Все люди прекрасно понимают, что у любого человека на таких должностях есть свои скелеты в шкафу.
16:03:55 20-05-2024
Гость (15:44:54 20-05-2024) Какая тень на правительство?Все люди прекрасно понимают,... Как раз скелет и не нашли. Только чемодан денег. Подбросили, наверное...
16:08:09 20-05-2024
В чём суть?
16:09:52 20-05-2024
Подвёл малой старших ребят.
16:18:56 20-05-2024
Всем выйти из тени!
09:31:59 21-05-2024
горожанка (16:18:56 20-05-2024) Всем выйти из тени!... горожанка, вот ты прокричала, а как это сделать?
21:26:58 20-05-2024
Еще Кырлы Мырлы вывел аксиому, если миллион на носу корячится, то все тормоза отказывают.
07:14:50 21-05-2024
За всю историю России не было ни одного честного чиновника. Традиция
10:18:32 21-05-2024
Как всегда начальник не в курсе дел своих подчиненных.
10:37:55 21-05-2024
Гость (10:18:32 21-05-2024) Как всегда начальник не в курсе дел своих подчиненных.... Поэтому это и преступление, чтобы никто не был в курсе. После совершения преступления не требуется докладывать об этом начальнику