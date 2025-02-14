Такой день. Перекрытые трассы и поезд, влетевший в грузовик

О главных событиях Алтайского края за 13 февраля

14 февраля 2025, 00:06, ИА Амител

Зимний вечер в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле работники подрядной организации снесли два аварийных дома: по ул. Водопроводной, 109 и по ул. Профинтерна, 46а.

Сейчас 12 аварийных многоквартирных домов в Октябрьском районе находятся на разных стадиях расселения. Пять из них начали расселять в 2025 году.

На перегоне Овечкино – Корчино Западно-Сибирской железной дороги поезд столкнулся с грузовиком.

"Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожные пути вне переезда перед приближающимся грузовым составом", – рассказали в пресс-службе РЖД.

Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось – расстояние было слишком коротким. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

В Алейске на улице Первомайской в двухквартирном жилом доме вспыхнул пожар.

"Звеном газодымозащитной службы при пожаре спасен мужчина, госпитализирован в Алейскую районную больницу (отравление продуктами горения)", – рассказали в МЧС.

Пожар ликвидировали на площади 85 "квадратов". Его тушили десять специалистов и три единицы техники.

В Алтайском крае 13 февраля бушевали метели, ветер и сильный снег. Из-за этого ряд региональных трасс столкнулись с ограничениями движения.