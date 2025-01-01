Такой день. Первая коммунальная авария, жертвы Нового года и "флаговая провокация"

О главных событиях Алтайского края за 1 января

01 января 2025, 23:00, ИА Амител

Ночной город / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле мужчина и женщина погибли в новогоднюю ночь при пожаре из-за пылесоса, получив отравление продуктами горения. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание пылесоса (нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов).

Утром 1 января в Барнауле устранили первую коммунальную аварию в 2025 году. Холодное водоснабжение отсутствовало в нескольких жилых домах и административных зданиях. Причина: повреждение водопровода. Специалисты сработали настолько оперативно, что некоторые жильцы даже не успели заметить, что не было воды.

Буквально перед Новым годом в Барнауле произошло ДТП, причем на пустой дороге. Каким-то образом столкнулись два автомобиля. Обстоятельства, приведшие к ДТП, пока неизвестны. Пострадавших нет.

Также перед Новым годом в Барнауле произошло еще одно событие, которое возмутило некоторых жителей. В окне одного из домов заметили американский флаг. С одной стороны, как отметили барнаульцы, в этом нет ничего страшного, однако это похоже на провокацию.