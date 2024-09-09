Такой день. Первые результаты выборов и рубцовчанин-путешественник

Главные новости в Алтайском крае 8 сентября

09 сентября 2024, 01:35, ИА Амител

Фото с избирательного участка / Екатерина Смолихина / amic.ru

Единый день голосования завершился в Алтайском крае. Главной кампанией в регионе стали довыборы депутата АКЗС по 21-му избирательному округу. Также значимыми были довыборы в Бийскую гордуму по округу № 14. Amic.ru рассказывает о предварительных итогах голосования.

32-летний житель Рубцовска проехал на велосипеде 6500 километров, добравшись до Краснодара и Москвы.

Денис – разнорабочий. Он увлекся велотуризмом в 2011 году, когда впервые проехал на велосипеде из родного города до Новоматвеевки.

Во время путешествия он не останавливался в отелях и спал в тонкой палатке у дороги, даже когда шли сильные ливни.