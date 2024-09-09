Такой день. Первые результаты выборов и рубцовчанин-путешественник
Главные новости в Алтайском крае 8 сентября
09 сентября 2024, 01:35, ИА Амител
Фото с избирательного участка / Екатерина Смолихина / amic.ru
Единый день голосования завершился в Алтайском крае. Главной кампанией в регионе стали довыборы депутата АКЗС по 21-му избирательному округу. Также значимыми были довыборы в Бийскую гордуму по округу № 14. Amic.ru рассказывает о предварительных итогах голосования.
32-летний житель Рубцовска проехал на велосипеде 6500 километров, добравшись до Краснодара и Москвы.
Денис – разнорабочий. Он увлекся велотуризмом в 2011 году, когда впервые проехал на велосипеде из родного города до Новоматвеевки.
Во время путешествия он не останавливался в отелях и спал в тонкой палатке у дороги, даже когда шли сильные ливни.
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