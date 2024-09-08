В Республике Алтай с 6 по 8 сентября выбирали главу региона, а также депутатов Госсобрания

08 сентября 2024, 23:34, ИА Амител

Андрей Турчак/ Фото: altai-republic.ru

В Республике Алтай завершено голосование на выборах главы региона и депутатов местного Госсобрания, которое длилось с 6 по 8 сентября 2024 года. 235 избирательных участков закрылись в 20:00, сейчас идет подсчет голосов. Между тем предварительные итоги голосования уже опубликованы. Amic.ru рассказывает, кто по первым результатам победил на двух главных выборах региона.

Кто побеждает на выборах главы региона?

На выборах главы региона пока побеждает единоросс, временно исполняющий обязанности главы республики Андрей Турчак. После обработки 20,25% протоколов он предварительно набирает 80,61% голосов, сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

На втором месте заместитель директора ООО "Центр оценки и консалтинга" Александр Кириллов от ЛДПР (9,35%), а на третьем – депутат Госсобрания – Эл Курултая Олег Добрынин от партии "Родина" (6,18%).

Выборы главы и депутатов Госсобрания Республики Алтай / Фото: altai-republic.ru

Кто победил на выборах в Госсобрание по спискам?

Вместе с главой региона жители Республики Алтай выбирали и депутатов восьмого созыва местного Госсобрания, которые будут работать следующие пять лет. Всего избирался 41 депутат. 11 мандатов распределялись по партийным спискам пропорционально полученным голосам. В парламент попадала партия, которая набрала минимум 5% голосов. По данным РИА Новости (издание ссылается на онлайн-табло в информационном центре ЦИК РФ), по спискам ситуация следующая:

"Единая Россия" – 44,23% (партсписок возглавил Андрей Турчак, также в первой тройке секретарь регионального отделения "Единой России" Артур Кохоев и депутат Госсобрания Алена Казанцева. Всего в списке партии 60 кандидатов;

ЛДПР – 19,78%. Список возглавил глава партии Леонид Слуцкий, также в тройке депутат Эл Курултая Дмитрий Софронов и депутат Горно-Алтайского Совета депутатов Роман Рехтин. Всего в списке 33 кандидата;

КПРФ – 19,51%. Их список возглавил глава фракции КПРФ в Госсобрании Виктор Ромашкин, также в тройке помощник депутата Госдумы Анжелики Глазковой Михаил Федькин и первый секретарь Усть-Канского районного комитета КПРФ Аржан Бакрасов. Всего в их списке 29 человек;

"Новые люди" – 6,87%. Список возглавил самозанятый Константин Василенко, также в тройке директор частного детского сада "Бэбиленд" Глафира Имамадиева. Всего в списке партии 22 человека;

СРЗП – 4,12%. Список возглавил депутат Госсобрания Александр Груздев, больше в тройке никого нет. Всего в списке партии 17 человек.

"Родина" – 2,2%. Список возглавил депутат Госсобрания Олег Добрынин, также в тройку вошли замдиректора ООО "Новосибирский электровозоремонтный завод" Александр Вакуленко и начальник службы безопасности АО "Бийский техноторговый центр "Гарант" Вячеслав Батраков. Всего в списке "Родины" 23 человека.

Еще 30 мандатов распределялись в голосовании по одномандатным округам. Здесь победители станут известны позднее.

Выборы в Республике Алтай / Фото: altai-republic.ru

Какая явка на выборах?

В Республике Алтай, по данным на 18 часов, в выборах поучаствовало 71 455 человек, или 43,7% от общего числа зарегистрированных избирателей.

Как голосовали по ДЭГ?

Впервые в Республике Алтай на этих выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

На выборах главы Республики Алтай электронно решили проголосовать 22 734 человека. В итоге было принято 21 046 бюллетеней. По ДЭГ Андрей Турчак набрал 17 998 голосов, Александр Кириллов (ЛДПР) – 1769 голосов и Олег Добрынин ("Родина") – 1279 голосов.

На ДЭГ по выборам депутатов Республики Алтай заявилось 22 734 человека по спискам и 22 730 человек по избирательным округам. В итоге по спискам проголосовали 20 993 человека, а по одномандатным округам – 21 009 избирателей.

По спискам "Единая Россия" по ДЭГ набрала 14 220 голосов, ЛДПР – 2746 голосов, КПРФ – 1896 голосов, "Новые люди" – 990 голосов, "Справедливая Россия" – 787 голосов и партия "Родина" – 354 голоса.

Были ли нарушения?

Председатель избирательной комиссии Республики Алтай Дмитрий Степанов отметил, что в ходе выборов не отмечено нарушений, способных повлиять на голосование, передает его слова сайт правительства республики.