Самой крупной кампанией в Алтайском крае стали довыборы депутата АКЗС по 21-му округу

08 сентября 2024, 23:48, ИА Амител

Довыборы депутата АКЗС в Барнауле / Фото: amic.ru

Единый день голосования завершился в Алтайском крае. Главной кампанией в регионе стали довыборы депутата АКЗС по 21-му избирательному округу. Также значимыми были довыборы в Бийскую гордуму по округу № 14. Amic.ru рассказывает о предварительных итогах голосования.

Как закончились выборы депутата АКЗС?

Итак, по 21-му избирательному округу в АКЗС (в округ входит часть территории Железнодорожного района Барнаула) кандидаты набрали следующее количество голосов:

Евгений Григоренко ("Единая Россия") – 3656 голосов (52,77%);

Оксана Молодых ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") – 1154 голоса (16,65%);

Игорь Странцов ("Новые люди") – 561 голос (8,09%);

Анна Юферева (ЛДПР) – 560 голосов;

Владимир Гуляев ("Коммунисты России") – 518 голосов (7,47%);

Матиас Дениц (КПРФ) – 392 голоса (5,65%).

Кроме того, 0,95 % (или 66 листов) бюллетеней было испорчено.

Как проголосовали в Бийске?

На довыборах в Бийскую гордуму по округу № 14 ситуация следующая:

Сергей Михайлов ("Единая Россия") – 887 голосов;

Роман Ритт (КПРФ) – 379 голосов;

Татьяна Баранова (ЛДПР) – 96 голосов;

Максим Калинин ("Справедливая Россия - За правду") – 65 голосов;

Артем Гауэрт ("Коммунисты России") – 56 голосов.

Других кампаний не было?

Были и более локальные кампании в сельских поселениях и в муниципальных районах края. Также в 60 сельских поселениях выбрали главу.

Какая явка на выборах?

На 18 часов явка на выборах в Алтайском крае составила 20,1%. Участие в выборах приняли 33 542 человека. Самая высокая явка была зафиксирована:

в Курьинском районе – 61,85%;

Третьяковском районе – 52,47%;

Красногорском районе – 48,53%;

Косихинском районе – 46,38%;

Крутихинском районе – 46,03%.

Сколько человек проголосовали по ДЭГ?

На выборах депутата АКЗС по 21-му округу было и дистанционное электронное голосование (ДЭГ). На него зарегистрировалось 4636 человек, в итоге проголосовало 4079 избирателей, то есть 87%. По ДЭГ Евгений Григоренко набрал 2463 голоса, Оксана Молодых – 538 голосов, Игорь Странцов ("Новые люди") – 364 голоса, Анна Юферева (ЛДПР) – 363 голоса, Владимир Гуляев ("Коммунисты России") – 231 голос, Матиас Дениц (КПРФ) – 120 голосов.