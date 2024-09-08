Лидеры известны. Первые результаты выборов-2024 в Алтайском крае
Самой крупной кампанией в Алтайском крае стали довыборы депутата АКЗС по 21-му округу
08 сентября 2024, 23:48, ИА Амител
Единый день голосования завершился в Алтайском крае. Главной кампанией в регионе стали довыборы депутата АКЗС по 21-му избирательному округу. Также значимыми были довыборы в Бийскую гордуму по округу № 14. Amic.ru рассказывает о предварительных итогах голосования.
Как закончились выборы депутата АКЗС?
Итак, по 21-му избирательному округу в АКЗС (в округ входит часть территории Железнодорожного района Барнаула) кандидаты набрали следующее количество голосов:
- Евгений Григоренко ("Единая Россия") – 3656 голосов (52,77%);
- Оксана Молодых ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") – 1154 голоса (16,65%);
- Игорь Странцов ("Новые люди") – 561 голос (8,09%);
- Анна Юферева (ЛДПР) – 560 голосов;
- Владимир Гуляев ("Коммунисты России") – 518 голосов (7,47%);
- Матиас Дениц (КПРФ) – 392 голоса (5,65%).
Кроме того, 0,95 % (или 66 листов) бюллетеней было испорчено.
Как проголосовали в Бийске?
На довыборах в Бийскую гордуму по округу № 14 ситуация следующая:
- Сергей Михайлов ("Единая Россия") – 887 голосов;
- Роман Ритт (КПРФ) – 379 голосов;
- Татьяна Баранова (ЛДПР) – 96 голосов;
- Максим Калинин ("Справедливая Россия - За правду") – 65 голосов;
- Артем Гауэрт ("Коммунисты России") – 56 голосов.
Других кампаний не было?
Были и более локальные кампании в сельских поселениях и в муниципальных районах края. Также в 60 сельских поселениях выбрали главу.
Какая явка на выборах?
На 18 часов явка на выборах в Алтайском крае составила 20,1%. Участие в выборах приняли 33 542 человека. Самая высокая явка была зафиксирована:
- в Курьинском районе – 61,85%;
- Третьяковском районе – 52,47%;
- Красногорском районе – 48,53%;
- Косихинском районе – 46,38%;
- Крутихинском районе – 46,03%.
Сколько человек проголосовали по ДЭГ?
На выборах депутата АКЗС по 21-му округу было и дистанционное электронное голосование (ДЭГ). На него зарегистрировалось 4636 человек, в итоге проголосовало 4079 избирателей, то есть 87%. По ДЭГ Евгений Григоренко набрал 2463 голоса, Оксана Молодых – 538 голосов, Игорь Странцов ("Новые люди") – 364 голоса, Анна Юферева (ЛДПР) – 363 голоса, Владимир Гуляев ("Коммунисты России") – 231 голос, Матиас Дениц (КПРФ) – 120 голосов.
Комментарии 0