Такой день. Планы восстановить церковь в Барнауле и новое правительство Алтая
О главных событиях Алтайского края за 18 октября
18 октября 2023, 23:59, ИА Амител
Алтайский край может стать крупнейшим сибирским поставщиком зерна в КНР. Директор Алтайского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Мария Шостак отметила, что сейчас в Китай поставляют более 25 позиций зерновых: семена льна, рапс, гречиху, горох, пшеничную муку, лузгу гречихи, овса и других.
В Барнауле на малом путепроводе на проспекте Ленина приступили к укладке асфальта. Сейчас подрядная организация "Барнаульское ДСУ № 4" укладывает выравнивающий слой на проезжей части. Кроме того, три слоя асфальта уложили на подъезде к мосту со стороны Дома быта. Участок на сопряжении путепроводов и подъезд со стороны улицы Кулагина также уже частично заасфальтирован.
Спустя месяц после выборов губернатор Алтайского края Виктор Томенко сформировал состав правительства на ближайшие пять лет. Правда, не полностью – по закону для формирования кабмина необходимо 2/3 от общего числа его членов.
Пока новых лиц в составе правительства нет – все назначенные чиновники работали с губернатором в предыдущую пятилетку. И, как сообщают источники аmic.ru, не предвидится (по крайней мере, кардинальных). Кто есть кто – смотрите в нашей инфографике.
РПЦ планирует восстановить Петропавловский собор в Барнауле, который располагался в районе современной площади Свободы. Это первое каменное здание города 1771 года постройки. Проект рассмотрят 19 октября на заседании градсовета Барнаула.
08:00:01 19-10-2023
Даже парткабинетов в советские времена было меньше в Барнауле, чем церквей и соборов сейчас.Все в 19 век!!!
09:01:36 19-10-2023
Владимир В. (08:00:01 19-10-2023) Даже парткабинетов в советские времена было меньше в Барнаул... А то, что это историческая память, да и просто очень красиво, вас не волнует? А-ля сараи вам более интересны?
10:13:49 19-10-2023
Гость (09:01:36 19-10-2023) А то, что это историческая память, да и просто очень красиво... а сколько исторической памяти в виде дореволюционных и довоенных особняков и зданий снесли за последние 30 лет не знаете? так я вам напишу, больше сотни СУЩЕСТВОВАВШИХ старинных зданий! вместо этого построили и строят ЖК, ТЦ и прочие "полезные" здания, например, для прокуратуры. Вас это не волновало, а сейчас для "исторической" памяти зачем то нужен собор, который снесли еще 100 лет назад, и восстановление этого новодела, который как раз ничего ценного нести не будет, а будет мешать транспорту и деньги сосать из бюджета. Только не надо петь про сбор средств для постройки, львиная доля всех этих церковных лавок строится на бюджетные деньги, и никак иначе!
06:02:30 20-10-2023
Гость (09:01:36 19-10-2023) А то, что это историческая память, да и просто очень красиво... Это будет не историческое здание, а "новодел". Может, и красивое.Может и построить, но создать в нем музей,например, разных религий.И рассказать, почему Создатель создал, простите за тавтологию, такое количество религий, что их представители начинают войну между собой.Это действительно интересно разобраться, почему.Так же интересно, зачем появились сотни, если не тысячи различных национальностей и языков. Так и приходит на память, чтоб люди не смогли договориться и построить Вавилонскую башню - мир во всем мире, т.е. Создатель решил посмотреть, насколько люди умны и смогут ли они(все мы) сохранить себя и Землю.Всё это интересно было бы знать, если это возможно.
14:05:47 19-10-2023
Владимир В. (08:00:01 19-10-2023) Даже парткабинетов в советские времена было меньше в Барнаул... Очень удобны смиренные....................
09:09:13 19-10-2023
да и просто очень красиво, - на вкуси и цвет как говорится