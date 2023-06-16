Такой день. ДТП с тремя погибшими и выпуск карпов в "Изумрудном"

Главное за 16 июня

16 июня 2023, 23:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае вечером 16 июня с трассы Мартыново-Тогул-Залесово опрокинулся автомобиль. В результате погиб 32-летний мужчина и двое детей 14 и 9 лет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД находящимся в состоянии алкогольного опьянения лицом, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

До критического уровня воды в реке Оби в Барнауле осталось всего 20 см, рассказал начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров. Всего на 15 июня в регионе подтоплено четыре населенных пункта: Затон, поселок Полеводка Бийского района, а также села Усть-Чарыш и Клепиково Усть-Пристанского района. При этом везде, за исключением Затона, уровень воды уже снижается.

В пруд барнаульского парка "Изумрудный" выпустили 200 годовалых карпов. Горожанам при этом можно будет кормить рыбу. Но делать это разрешат только специальным кормом.

В Барнауле с 19 по 30 июня перекроют участок на переезде через трамвайные пути на пересечении улицы Малахова и Эмилии Алексеевой. В связи с этим изменят схему движения ряд автобусных маршрутов.