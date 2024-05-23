Такой день. Подробности дела Манишина и 10 млрд на развитие Алтайского края

О главных событиях региона за 23 мая

23 мая 2024, 23:45, ИА Амител

Закат в поле / Фото: unsplash.com

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ ежегодно выделять не менее 10 млрд рублей на развитие Алтайского края и еще девяти регионов в период с 2025 по 2030 год. Для этих субъектов утвердят индивидуальные программы социально-экономического развития.

Виталий Манишин, который подозревается в преступлениях "политеховского" маньяка (в убийстве 11 девушек и женщин), может быть причастен и к другим убийствам. Пока такие факты не выявлены, но следователи продолжат работу по делу. При этом пожизненного срока Манишин, скорее всего, не получит. Все решит суд, который начнется уже скоро. Об этом рассказали представители Следственного комитета и МВД на пресс-конференции 23 мая. Там они поделились подробностями резонансного дела загадочного "политеховского" маньяка, которого не могли найти 23 года.

Вместе с тем Манишин, которого обвиняют в убийстве 11 человек, может избежать пожизненного срока. Такого развития событий во время специального брифинга не исключили следователи, которые занимались расследованием громкого уголовного дела.

С дорог ко многим социальным объектам в Алтайском крае до сих пор не убраны деревья, поваленные ураганом еще в феврале. Например, из-за ветровала не открылся этим летом популярный детский лагерь "Крылатых". Председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов в "Переговорке" на amic.ru объясняет, почему алтайские леса спустя полгода не очищены от завалов. А также вспоминает, что в советское время на уборку выходили на следующий же день после урагана. Поговорили и о том, почему федеральные эксперты отклонили инициативу алтайских депутатов приравнять ветровал к валежнику, что будет, если не убирать упавшие деревья, и как Алтайский край намерен решать эту проблему. А еще Сергей Серов рассказал, почему так много рубят деревьев в ленточных борах.