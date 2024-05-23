"Так быть не должно". Какие проблемы приносят Алтаю поваленные ветром деревья
Почему федералы не стали приравнивать ветровал к валежнику
23 мая 2024, 10:15, ИА Амител
С дорог ко многим социальным объектам в Алтайском крае до сих пор не убраны деревья, поваленные ураганом еще в феврале. Например, из-за ветровала не открылся этим летом популярный детский лагерь "Крылатых". Председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов в "Переговорке" на amic.ru объясняет, почему алтайские леса спустя полгода не очищены от завалов. А также вспоминает, что в советское время на уборку выходили на следующий же день после урагана. Поговорили и о том, почему федеральные эксперты отклонили инициативу алтайских депутатов приравнять ветровал к валежнику, что будет, если не убирать упавшие деревья, и как Алтайский край намерен решать эту проблему. А еще Сергей Серов рассказал, почему так много рубят деревьев в ленточных борах.
Кто в "Переговорке"
Сергей Николаевич Серов, родился 24 апреля 1956 года в с. Трубачево Тюменцевского района Алтайского края.
В 1973 году работал помощником комбайнера колхоза "Алтай" Тюменцевского района. В 1974-м призван в армию.
В 1982 году окончил Алтайский сельскохозяйственный институт по специальности "Механизация сельского хозяйства".
14 лет проработал в совхозе "Свет Октября" Тюменцевского района: пять лет – главным инженером и девять лет – директором совхоза.
В 1995 году стал заместителем председателя Алтайагропромсоюза, а в 1997-м избран его председателем.
В 2004 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ.
Избирался депутатом Алтайского краевого Совета народных депутатов III и IV созывов. Председатель постоянного комитета по аграрной политике и природопользованию Алтайского краевого Законодательного собрания V, VI и VII созывов. В октябре 2016 года избран заместителем председателя Алтайского краевого Законодательного собрания – председателем комитета по аграрной политике и природопользованию.
02:13 Что такое ветровал и чем он отличается от валежника. Кстати, федеральный закон о валежнике был принят по инициативе Алтайского края, рассказывает Серов.
06:10 "Добавить всего одно слово в приказ". О том, как просили федералов приравнять ветровал к валежнику.
07:45 "Пожарная безопасность и влияние на рынок". Эксперт рассказывает, какие причины нашли федералы, чтобы отклонить инициативу Алтайского края.
10:06 "Удручающая картина". Почему в Алтайском крае до сих пор не очистили леса от деревьев, которые повалили ветра еще осенью и зимой.
12:27 Завалены дороги к социальным объектам. Какие проблемы приносят упавшие деревья.
12:46 О федеральной комиссии, которая работала в лесах Алтайского края.
14:16 "Ночью ветер, а утром звонят: давайте людей срочно собирать ветровал". О том, как этот вопрос решался в советское время.
15:35 "Исключение для уникальных ленточных боров". Почему так много поваленных сосен в ленточных борах.
17:46 О том, почему столько рубок в ленточных борах.
19:45 Высаживают ли на самом деле арендаторы лесов молодые деревья вместо срубленных?
20:40 "Так не должно быть". Что будет, если не убирать поваленные деревья в лесах.
10:40:18 23-05-2024
Кому принадлежит лес? Кто арендует лес? Почему не убран ветровал? Какая должна быть за это ответственность? Кто конкретно должен нести эту ответственность? Все! Не надо никакой казуистики... Не надо изобретать всякую чепуху что бы уйти от ответственности...
12:30:02 23-05-2024
Иван (10:40:18 23-05-2024) Кому принадлежит лес? Кто арендует лес? Почему не убран ветр... У вы ,это арендатору не выгодно ,ему проще Деляну разрабатывать ,чем как курочка по зернышку клевать ,вот и ответ , а Серову не стоило кипиш поднимать .
10:42:32 23-05-2024
Минлеса в крае поставьте Шубина Дениса Андреевича-он решит эти проблеммы...
12:06:52 23-05-2024
Коля (10:42:32 23-05-2024) Минлеса в крае поставьте Шубина Дениса Андреевича-он решит э... Толковый мужик!
10:43:40 23-05-2024
разрешите НАРОДУ урбрать поваленные деревья. И не будете греть голову, проблема уйдет. Мы найдем им применение. Уберите штрафы конские!
10:53:08 23-05-2024
законы у нас пишут идиоты, пусть лежит гниет размножает жука короеда но трогать не дадим.
10:57:26 23-05-2024
Бобровский лесхоз угробили. Сейчас можно быстро можно было наладить вывоз и распиловку валежника на пиломатериал. Вдоль дороги в Бобровку сосны валяются. Пока чиновники расшевелятся все это добро пропадет...
11:50:07 23-05-2024
поваленные ураганом еще в феврале --------- Много деревьев еще с ноября 2023 лежит.
12:59:32 23-05-2024
Гость (11:50:07 23-05-2024) поваленные ураганом еще в феврале --------- Много деревьев е... и с июля 2017
12:01:45 23-05-2024
Варварская лесодобыча и изреженность - основная причина массовых ветровалов
20:28:19 23-05-2024
Чучмек (12:01:45 23-05-2024) Варварская лесодобыча и изреженность - основная причина масс... И общественники в свое время много навыступались с защитой деревьев, да так, что все стали защищать вплоть до лежащего гнилья
12:30:30 23-05-2024
Скоро все вернется к пылевым бурям, как и было. Высаживать не высаживали, лес пилили и торговали в ближайший Китай, за бесценок.