"Так быть не должно". Какие проблемы приносят Алтаю поваленные ветром деревья

Почему федералы не стали приравнивать ветровал к валежнику

23 мая 2024, 10:15, ИА Амител

С дорог ко многим социальным объектам в Алтайском крае до сих пор не убраны деревья, поваленные ураганом еще в феврале. Например, из-за ветровала не открылся этим летом популярный детский лагерь "Крылатых". Председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов в "Переговорке" на amic.ru объясняет, почему алтайские леса спустя полгода не очищены от завалов. А также вспоминает, что в советское время на уборку выходили на следующий же день после урагана. Поговорили и о том, почему федеральные эксперты отклонили инициативу алтайских депутатов приравнять ветровал к валежнику, что будет, если не убирать упавшие деревья, и как Алтайский край намерен решать эту проблему. А еще Сергей Серов рассказал, почему так много рубят деревьев в ленточных борах.

Кто в "Переговорке"



Сергей Николаевич Серов, родился 24 апреля 1956 года в с. Трубачево Тюменцевского района Алтайского края.

В 1973 году работал помощником комбайнера колхоза "Алтай" Тюменцевского района. В 1974-м призван в армию.

В 1982 году окончил Алтайский сельскохозяйственный институт по специальности "Механизация сельского хозяйства".

14 лет проработал в совхозе "Свет Октября" Тюменцевского района: пять лет – главным инженером и девять лет – директором совхоза.

В 1995 году стал заместителем председателя Алтайагропромсоюза, а в 1997-м избран его председателем.

В 2004 году окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ.

Избирался депутатом Алтайского краевого Совета народных депутатов III и IV созывов. Председатель постоянного комитета по аграрной политике и природопользованию Алтайского краевого Законодательного собрания V, VI и VII созывов. В октябре 2016 года избран заместителем председателя Алтайского краевого Законодательного собрания – председателем комитета по аграрной политике и природопользованию.

02:13 Что такое ветровал и чем он отличается от валежника. Кстати, федеральный закон о валежнике был принят по инициативе Алтайского края, рассказывает Серов.

06:10 "Добавить всего одно слово в приказ". О том, как просили федералов приравнять ветровал к валежнику.

07:45 "Пожарная безопасность и влияние на рынок". Эксперт рассказывает, какие причины нашли федералы, чтобы отклонить инициативу Алтайского края.

10:06 "Удручающая картина". Почему в Алтайском крае до сих пор не очистили леса от деревьев, которые повалили ветра еще осенью и зимой.

12:27 Завалены дороги к социальным объектам. Какие проблемы приносят упавшие деревья.

12:46 О федеральной комиссии, которая работала в лесах Алтайского края.

14:16 "Ночью ветер, а утром звонят: давайте людей срочно собирать ветровал". О том, как этот вопрос решался в советское время.

15:35 "Исключение для уникальных ленточных боров". Почему так много поваленных сосен в ленточных борах.

17:46 О том, почему столько рубок в ленточных борах.

19:45 Высаживают ли на самом деле арендаторы лесов молодые деревья вместо срубленных?

20:40 "Так не должно быть". Что будет, если не убирать поваленные деревья в лесах.