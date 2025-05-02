Такой день. Подростки на крыше 12-этажного дома и спасение мужчины из глуши

О главных событиях Алтайского края за 2 мая

02 мая 2025, 23:15, ИА Амител

Фото: Dewang Gupta / unsplash.com

В Барнауле на улице Тимуровской, 29, произошло повреждение водопровода диаметром 150 мм.

На время ремонтных работ холодной воды не было в девяти домах, а также в бане, школе и административном здании.

31-летняя жительница Барнаула неудачно познакомилась с мужчиной в популярном мессенджере и попала в долговую яму.

Собеседник рассказал девушке, что он успешно торгует на бирже: занимается покупкой и перепродажей акций и ценных металлов. Мужчина предложил и ей дополнительный доход и убедил зарегистрироваться на онлайн-платформе.

В Барнауле на крыше 12-этажного дома на улице Взлетной, 30, заметили четырех подростков.

"Взлетная, 30, по крыше ходят четверо подростков, ноги свешивают с крыши, переваливаются за ограждения, бегают", – рассказала очевидец.

В Солтонском районе специалисты Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени Зюкова совместно с краевыми спасателями эвакуировали мужчину из труднодоступной местности.

"Семь специалистов на квадроциклах в сопровождении медика вывезли в деревню Макарьевка мужчину, которому стало плохо вдали от населенного пункта. Пострадавший передан для госпитализации в Солтонскую ЦРБ", – рассказали в МЧС.

Работу спасателей осложнял непростой рельеф местности, отсутствие дороги. Несмотря на сложности, спасательная операция завершилась успешно.