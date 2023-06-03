Такой день. Погибшие дети при пожаре и запрет ездить грузовикам по трассам в жару

Главное за 3 июня

03 июня 2023, 23:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Двое детей трёх и шести лет из неблагополучной семьи погибли при пожаре в жилом доме в селе Вавилон Алейского района. Мать успела вынести только грудного ребёнка. Следователи возбудили уголовное дело.

В Алтайском крае ограничат движение грузовиков по федеральным трассам, если температура воздуха поднимется выше 32 градусов. Меру вводят для обеспечения сохранности дорожного покрытия на автодорогах А-321, А-322 и Р-256.

В Алтайском крае открылась большая часть детских загородных и дневных лагерей, там уже отдыхают почти 48 тысяч ребят, сообщил губернатор Виктор Томенко. По его словам, в ближайшую неделю откроются и остальные лагеря – в том числе крупнейшие в регионе "Берёзка" и "Юность". Всего в лагерях смогут отдохнуть больше 90 тысяч детей.

Больше миллиона человек в Алтайском крае занимаются спортом, и с каждым годом их число растёт. Как отметил Виктор Томенко, в этом заслуга большого количества спортивных мероприятий – от сельских до краевых.