Такой день. Полярное сияние в Алтайском крае и нападение стаи собак на ребенка

Главное за 11 мая

11 мая 2024, 23:05, ИА Амител

Вечернее небо / Фото: unsplash.com

Полярное сияние наблюдали жители Ярового 11 мая. В этот день на Землю обрушилась магнитная буря максимального уровня G5. Такого не было больше 20 лет.

Пять собак набросились на девочку в селе Михайловском прямо на школьном дворе. Одна из дворняг укусила ребенка за ногу.

В третьей декаде мая уровень воды в Оби в Барнауле может подняться до 540-580 см. Как отметил замначальника краевого Гидрометцентра Александр Люцигер, это связано с большими запасами снега в высокогорьях.