Такой день. Поножовщина в Барнауле и пенсионерка, вынужденная топить печку картоном
Главное за 18 января
18 января 2025, 23:35, ИА Амител
В Барнауле в Северном Власихинском проезде произошла поножовщина. Нападавшего задержали сотрудники ППС, раненому оказали медпомощь.
Дитя войны и ветеран труда Антонида Кузьменко из Лебяжьего вынуждена скитаться по мусоркам в поисках макулатуры, так как ей больше нечем топить печь. Газовая труба по ее участку проведена, оборудование куплено, но заключенный два года назад договор о подключении так и не исполнен.
В Минстрое Алтайского края уже заявили, что жилище 89-летней пенсионерки газифицируют до конца января. Прокуратура и СК тем не менее организовали проверки.
Три женщины пострадали при столкновении двух машин в Павловском районе. Автомобилистка не выдержала безопасную дистанцию, не справилась с управлением и выскочила на встречную полосу.
В селе Власиха в Барнауле между двумя частными домами планируют построить двухэтажный магазин непродовольственных товаров. Из-за мрачного цвета фасада эксперты сравнили здание с крематорием или магазином ритуальных услуг.
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