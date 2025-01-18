Такой день. Поножовщина в Барнауле и пенсионерка, вынужденная топить печку картоном

Главное за 18 января

18 января 2025, 23:35, ИА Амител

Фото: Alexander Fastovets / unsplash.com

В Барнауле в Северном Власихинском проезде произошла поножовщина. Нападавшего задержали сотрудники ППС, раненому оказали медпомощь.

Дитя войны и ветеран труда Антонида Кузьменко из Лебяжьего вынуждена скитаться по мусоркам в поисках макулатуры, так как ей больше нечем топить печь. Газовая труба по ее участку проведена, оборудование куплено, но заключенный два года назад договор о подключении так и не исполнен.

В Минстрое Алтайского края уже заявили, что жилище 89-летней пенсионерки газифицируют до конца января. Прокуратура и СК тем не менее организовали проверки.

Три женщины пострадали при столкновении двух машин в Павловском районе. Автомобилистка не выдержала безопасную дистанцию, не справилась с управлением и выскочила на встречную полосу.

В селе Власиха в Барнауле между двумя частными домами планируют построить двухэтажный магазин непродовольственных товаров. Из-за мрачного цвета фасада эксперты сравнили здание с крематорием или магазином ритуальных услуг.