Такой день. Последние звонки и ливни с грозами и градом на Алтае

О главных событиях региона за 24 мая

24 мая 2024, 23:50, ИА Амител

Последний звонок в барнаульской гимназии № 123 / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Ливни с грозами, град и сильный ветер ожидаются в Алтайском крае в ближайшие выходные, 25 и 26 мая. В понедельник, 27 мая, придет еще и похолодание. И такая нестабильная погода, по предварительным данным, сохранится в регионе до конца мая. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил учеников, родителей и педагогов с последними звонками, которые сегодня и завтра прозвучат в школах для 39 тысяч школьников, выпускающихся из 11-х и 9-х классов.

В гимназии № 123 прошли торжественные линейки, посвященные окончанию школы. Поздравить их пришли родители, педагоги, представители администрации, депутаты Барнаульской городской Думы и глава администрации Индустриального района Денис Летягин. А в Барнаульском кадетском корпусе парни и девушки исполнили вальс, также прошла церемония прощания со знаменем.