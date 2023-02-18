Такой день. Потоп в Барнауле и надвигающееся потепление

Главное за 18 февраля

18 февраля 2023, 23:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле на предстоящей неделе потеплеет до 6 градусов, сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, с 21 по 23 февраля придёт "некое подобие репетиции весны". При этом тепло будет не только в столице Алтайского края, но и в других городах Сибири.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк сходил на первую в этом году продовольственную ярмарку и пообщался с горожанами.

Жители краевой столицы, в частности, рассказали градоначальнику, что на ярмарках всегда представлено много качественной продукции дешевле, чем в магазинах.

В Центральном районе Барнаула 18 февраля произошла коммунальная авария. Из-за повреждения на водопроводной сети вода вышла на проезжую часть по переулку Малому Прудскому до улицы Анатолия.

Из-за этого ограничивали движение трамваев, а в ряде домов отключали холодное водоснабжение.

Вскоре в мэрии сообщили, что дорожные службы устранили последствия потопа, расчистив дорогу.

Экс-депутат Алтайского Заксобрания и управляющий барнаульским парком "Изумрудный" Владислав Вакаев прокомментировал идею бывшего кандидата в губернаторы Андрея Крылова присоединить Алтайский край к Новосибирской области. По мнению Вакаева, Барнаул сейчас развивается более успешно, чем Новосибирск, а само предложение он сравнил с "выстрелом в собственную ногу".